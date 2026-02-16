Bogotá abrió más de 2.700 vacantes de trabajo: perfiles y paso a paso para postularse

Imagen de referencia, foto Getty images y logo de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá

Hasta el sábado 21 de febrero estarán disponibles 2.725 vacantes laborales en Bogotá a través de la estrategia ‘Talento Capital’, liderada por la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá.

La convocatoria permite postularse de manera virtual y contempla oportunidades en distintos sectores estratégicos de la economía, con salarios que pueden alcanzar hasta cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes.

La iniciativa busca conectar a empresas con personas que estén en búsqueda activa de empleo, ampliando el acceso a oportunidades formales en la ciudad.

¿Qué perfiles están buscando para la convocatoria laboral de este sábado 21 de febrero en Bogotá?

Las vacantes están dirigidas a:

Personas con educación básica y media.

Técnicos

tecnólogos

Profesionales, especialistas y magísteres en sectores estratégicos de la economía

La oferta cubre diferentes niveles de formación, lo que amplía las posibilidades para jóvenes, trabajadores con experiencia y profesionales que buscan mejorar sus condiciones laborales.

¿Cómo postularse a la oferta laboral del sábado 21 de febrero en Bogotá?

El proceso es completamente virtual.

Paso a paso:

Ingrese a la plataforma oficial: http://www.serviciodeempleo.gov.co Registre o actualice su hoja de vida. Busque las vacantes disponibles en Bogotá. Postúlese a las ofertas que se ajusten a su perfil.

Es importante mantener la información actualizada para aumentar las posibilidades de ser preseleccionado.

¿Hay atención presencial para la oferta laboral del sábado 21 de febrero en Bogotá?

Sí. Las personas que requieran orientación pueden acudir al punto de la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá, ubicado en la carrera 13 # 27-00, local 12.

El horario va de lunes a viernes, desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde

Allí reciben apoyo para:

Registro en la plataforma.

Fortalecimiento de la hoja de vida.

Orientación laboral.

Formación en habilidades blandas como liderazgo y comunicación.

Si el perfil del aspirante coincide con las vacantes activas, la hoja de vida puede ser remitida directamente a las empresas.

¿Hasta cuando estará habilitada la inscripción para la convocatoria laboral Bogotá?

La convocatoria estará abierta hasta el sábado 21 de febrero de 2026.

Las autoridades recomiendan realizar el proceso con anticipación y evitar intermediarios, ya que la postulación es gratuita y directa a través de la plataforma oficial.

Con esta nueva jornada de ‘Talento Capital’, el Distrito busca dinamizar el mercado laboral y facilitar el acceso a empleo formal para los habitantes de Bogotá.

