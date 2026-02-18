Alerta en colegio rural de Santander por riesgo de colapso de un muro

Bucaramanga

La comunidad educativa del Colegio Portugal, ubicado en zona rural de Lebrija, en Santander hizo un llamado urgente a las autoridades ante el riesgo de colapso de un muro que presenta grietas y signos de inestabilidad, situación que podría derivar en una emergencia dentro de la institución.

Según se conoció, la problemática surgió tras la apertura de una vía en la parte superior del plantel, intervención que dejó sin protección una estructura que hoy soporta sobrecarga de tierra. Docentes advierten que el deterioro es visible y que la estabilidad del muro está comprometida.

“El muro se cae. Nuestra gran preocupación es la tierra que se está viniendo sobre él. Está empezando a fallar la situación de seguridad para los estudiantes”, comentó Reynaldo Mateus, docente de la institución.

Lea también: Continúan bloqueos en Troncal del Magdalena Medio en Santander: activan Puesto de Mando Unificado

El panorama se agrava por las lluvias recientes, que incrementan la humedad y generan filtraciones hacia los salones. La comunidad educativa afirma que la estructura afectada no corresponde a un muro de contención, sino a una pared que ya muestra daños en su base. Incluso, fue necesario evacuar un aula, lo que ha obligado a un docente a trasladar sus clases a distintos espacios durante el año escolar.

Además del riesgo estructural, se reportan otras falencias en infraestructura derivadas de construcciones realizadas por etapas y de la ubicación del plantel en terreno inclinado.

“Falencias casi que por la necesidad que ha tenido el colegio históricamente, y pues estamos lanzando el SOS para que ojalá lo más pronto posible podamos solucionar esta situación que nos afecta”, señaló Leonardo Prada, rector Colegio Portugal.

Podría interesarle: Hidrosogamoso, en alerta roja. ¿Qué está pasando?

Desde noviembre de 2025, aseguran desde la comunidad educativa, que se han remitido reportes a las autoridades de gestión del riesgo municipal y departamental solicitando evaluación técnica y acciones correctivas.

“Nuestra mayor, mayor preocupación es que ese muro se venga en estos días de lluvias o en cualquier momento se venga y estén estudiantes acá en el colegio y tengan esa afectación”, puntualizó el docente Mateus.

Otras noticias: Fiscalía acusa al exgobernador Hugo Aguilar por presuntas irregularidades en contrato de juguetes

El Colegio Portugal cuenta con 15 sedes y en su sede principal atiende aproximadamente a 550 estudiantes entre primaria y bachillerato, quienes continúan sus actividades en medio de la incertidumbre por las condiciones de seguridad.

Docentes y directivos insisten en que se requieren intervenciones urgentes para evitar una posible tragedia y garantizar la continuidad de las clases en condiciones adecuadas.