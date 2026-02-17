Hidrosogamoso, en alerta roja. ¿Qué está pasando?

Bucaramanga

El embalse para la generación de energía más importante de Santander está llegando a la cota máxima debido al caudal de los ríos en la parte alta del río Sogamoso.

En el más reciente consejo de ministros, celebrado en la Casa de Nariño, se conoció que el embalse de Hidrosogamoso fue declarado en alerta roja debido al gran volumen de agua que almacena.

Le recomendamos: Rescataron a hombre atrapado en creciente súbita en Guadalupe, Santander

Las cifras que se conocieron dan cuenta que la presa hay 2.928 metros cúbicos de agua; el máximo técnico de la presa es de 3.206.

Lea también: 1,5 toneladas de ayudas llegaron para damnificados por lluvias en Lebrija, Santander

Esto significa que, si continúan las lluvias, habrá necesidad de hacer vertimientos controlados. Cada vez que eso ocurre, deben abrir las compuertas lo que aumenta de forma significativa el caudal del río Sogamoso.