Continúan bloqueos en Troncal del Magdalena Medio en Santander: activan Puesto de Mando Unificado

Bucaramanga

La Gobernación de Santander anunció la activación de un Puesto de Mando Unificado (PMU) ante la ampliación de bloqueos y la aparición de nuevos puntos de afectación en la Troncal del Sol y la Troncal del Magdalena Medio, especialmente en los sectores de La Fortuna y La Lizama.

Las manifestaciones se registran inicialmente en Puerto Araujo, jurisdicción de Cimitarra, y en el sector La Gómez, en Sabana de Torres, donde comunidades y gremios han elevado peticiones relacionadas con oportunidades de empleo y la asignación de cupos para volqueteros locales dentro del proyecto vial.

Desde el PMU departamental articulan acciones con instancias municipales, entidades del orden nacional y organismos de control con el objetivo de hacer seguimiento permanente a la situación y propiciar espacios de concertación. El secretario del interior, Óscar Hernández Durán, indicó que la institucionalidad mantiene presencia activa en territorio.

“Se activó el Puesto de Mando Unificado para acompañar la protesta social y garantizar la articulación institucional que permita atender las peticiones de la comunidad”, señaló el funcionario, quien agregó que las solicitudes han sido trasladadas a la Agencia Nacional de Infraestructura y sus contratistas, al tratarse de requerimientos asociados a cupos laborales.

El secretario también destacó que buscan avanzar hacia escenarios de diálogo técnico que permitan destrabar la situación. “Estamos pidiendo que se avance hacia mesas de diálogo y técnicas que permitan soluciones concretas. La intención es pasar del bloqueo a la concertación”, manifestó.

Durante la jornada, las autoridades solicitaron a los manifestantes habilitar el paso intermitente y mantener corredores humanitarios para ambulancias, transporte escolar, personas con citas médicas y el traslado de alimentos perecederos. En algunos momentos se logró evacuar el tráfico represado y mantener monitoreo con líderes de la protesta.

Como parte del proceso, proyectan una reunión técnica con directivos de la Agencia Nacional de Infraestructura y la participación del Ministerio de Transporte para revisar los pliegos de peticiones y definir rutas de atención. El proceso contará con acompañamiento de la Contraloría, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo para garantizar transparencia en la interlocución.

“Debemos garantizar derechos: el de quienes protestan y también el de quienes necesitan movilizarse por esta vía estratégica del país”, concluyó el secretario del interior departamental Óscar Hernández