Fiscalía acusa al exgobernador Hugo Aguilar por presuntas irregularidades en contrato de juguetes

Bucaramanga

La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por presuntas irregularidades en un contrato suscrito en 2007 para la adquisición y entrega de juguetes destinados a niños de escasos recursos del departamento.

Según el ente acusador, el contrato, por un valor superior a 650 millones de pesos, habría presentado anomalías en sus etapas de planeación, celebración y ejecución, que no fueron advertidas por el entonces mandatario, a quien se señala de omitir su deber constitucional de control, vigilancia y seguimiento sobre la contratación pública.

De acuerdo con la investigación, en la fase precontractual se identificaron inconsistencias como estudios previos incompletos, ausencia de un censo poblacional que determinara el número de menores beneficiarios y falta de claridad sobre la necesidad del proyecto.

Lea también: Continúan bloqueos en Troncal del Magdalena Medio en Santander: activan Puesto de Mando Unificado

Además, el proceso no se habría sometido a licitación pública, siendo seleccionada de manera directa una fundación que, según la Fiscalía, no contaba con la idoneidad ni la capacidad para cumplir con el contrato.

En cuanto a la ejecución, se estableció que el contratista entregó 36.000 de los 130.000 juguetes previstos inicialmente. También se evidenció una modificación que incrementó el valor unitario de cada artículo de 5.000 a 6.500 pesos, lo que habría permitido la apropiación de 416 millones de pesos por parte de la fundación.

Podría interesarle: Hidrosogamoso, en alerta roja. ¿Qué está pasando?

Por estos hechos, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia acusó al exgobernador por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado.