Valle del Cauca lidera número de testigos electorales junto con Cesar y Córdoba

Las organizaciones políticas que más se destacaron en el país, al atender el llamado a la inscripción de los testigos electorales para el próximo 8 de marzo son: Coalición Cambio Radical – ALMA con un 31,2 %, Partido de la Unión por la Gente con un 25,6 %), Alianza por Colombia con un 19,2 %), Movimiento Salvación Nacional con un 11,1 % y MIRA + Colombia Renaciente con un 6,9 %.

Estas cinco organizaciones concentran el mayor porcentaje de registros, cuyo resultado ha dejado al Valle del Cauca como el segundo departamento con mayor participación en la plataforma de actores electorales alcanzando 19,3 %, le antecede Cesar con el 33% y supera a Córdoba que tiene el 9.9%.

Según el Consejo Nacional Electoral, con el corte al 15 de febrero, se registraron 5.970 postulaciones y acreditaciones de actores electorales en el país.

La herramienta tecnológica implementada por el CNE permite fortalecer la trazabilidad y el seguimiento de los actores electorales. Una vez finalice el término de postulación, la Corporación procederá a la acreditación mediante acto administrativo electrónico y la expedición de una credencial digital con código QR, documento indispensable para ejercer funciones el 8 de marzo.

Con el número inscritos, más de 4.900 mesas de votación cuentan con testigos electorales. El plazo de postulación vence el próximo 1 de marzo a las 11:59 p.m.