El Para Atletismo colombiano brilló en Dubái, con gran aporte vallecaucano

Con destacado aporte del Valle del Cauca, la selección Colombia de Para Atletismo logró una importante actuación en el Grand Prix Dubái 2026, que se resume en 11 medallas de oro, 5 de plata y 4 de bronce, para un total de 20 preseas.

El aporte vallecaucano en la última jornada de competencias fue una medalla de oro en 200 metros T37 masculino con Yefferson Suárez, con marca de 24,07 segundos. Kyle Keyworth de Gran Bretaña fue el segundo lugar con 26,43 y el bronce para Kenia con 26,37.

Dayra Faisury Dorado, presidenta de la Federación Colombiana de Para Atletismo destacó los progresos de Colombia en el orden internacional: “se cumplieron las expectativas que teníamos con este campeonato. Colombia ha ido creciendo año tras año. En el 2025 demostramos que estamos en el top 5 mundial del Para Atletismo, y quienes estuvieron en esta delegación, todos sumaron medallas que posicionaron a Colombia como el mejor país de este primer Grand Prix. Tendremos participación colombiana también en otras paradas como Notwill y Jalisco, además del Grand Prix de Cali en septiembre”.

El balance total de medallas de Colombia en las competencias del Grand Prix de Para Atletismo en Dubái 2026 es el siguiente

OROS:

Mauricio Valencia, impulsión de bala F34 (12.05m)

José Ramírez, 400m T38 (51,33s)

Karen Palomeque, 200m T38 (26.69s)

Diego Meneses, Lanzamiento de Jabalina F34 (35.77m) Valle

José Gregorio Lemos, Lanzamiento de Jabalina F38 (58,96m) Valle

Karen Palomeque, 100m T38 (17.79s)

Angie Pabón, 200m T11 (26.13s)

Angie Pabón, 400m T11 (59.24s)

Juan Sebastián Gómez Coa, Salto Largo T38 (6.20m)

Andrés Mosquera, Lanzamiento de Disco T38 (54.33m)

Yefferson Suárez, 200m T37 (24.07s) Valle

PLATAS:

Yefferson Suárez, 400m T37 (53.39s) Valla

Luis Lucumí, Lanzamiento de Jabalina F38 (56.72m) Valle

Mauricio Valencia, Lanzamiento de Jabalina F34 (35.01m)

Erica Castaño, Lanzamiento de Disco F55 (23.21m) Valle

Tomas Soto, Salto Largo T64 (6.24m)

BRONCE:

Diego Meneses, impulsión de bala F34 (9.57m) Valle

Levin Moreno, Lanzamiento de Jabalina F38 (47.96m)

Mayerly Buitrago, Impulsión de Bala F41 (9.08m)

Yasiris Blandón, Lanzamiento de Jabalina F13 (30.01m)