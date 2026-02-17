“Tutela no es para trasladar discusiones políticas a jueces”: vicepresidenta Corte Constitucional

En el marco del aniversario número 34 de la Corte Constitucional, la vicepresidenta del alto tribunal, Natalia Ángel Cabo, lanzó un fuerte llamado de atención frente a las filtraciones sobre decisiones judiciales que aún se encuentran en curso y a la divulgación de versiones parciales de las discusiones internas de la corporación.

La magistrada advirtió que “filtrar ponencias, divulgar deliberaciones internas o promover versiones sesgadas de lo que ocurre en la Corte no es transparencia; es una ruptura ética, una falta disciplinaria y distorsiona el debate público”.

Durante su intervención, Ángel Cabo también alertó sobre la desnaturalización de la acción de tutela, al señalar que en algunos casos se le han dado usos estratégicos y políticos ajenos a su finalidad constitucional.

“La tutela no fue concebida como una herramienta para trasladar al juez constitucional disputas políticas o institucionales que deben resolverse en los escenarios democráticos”, subrayó, al insistir en la necesidad de preservar este mecanismo como un instrumento efectivo de protección de los derechos fundamentales.

La vicepresidenta enfatizó que la solidez de la Corte Constitucional depende del respeto por la reserva de sus deliberaciones y de la confianza ciudadana en la independencia de sus decisiones. Según explicó, las filtraciones no solo afectan el funcionamiento interno del tribunal, sino que también pueden generar presiones indebidas sobre los magistrados y confundir a la opinión pública sobre el verdadero alcance de los fallos.

El pronunciamiento se dio durante el acto conmemorativo por los 34 años de creación de la Corte Constitucional, fundada en 1991 tras la Asamblea Nacional Constituyente.

A la celebración asistieron los nueve magistrados del alto tribunal, autoridades judiciales de otras áreas de la Rama Judicial y el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, quienes destacaron el papel de la tutela como uno de los principales avances del modelo constitucional colombiano, así como la importancia de proteger su esencia frente a usos que desborden los canales democráticos previstos por el ordenamiento jurídico.

