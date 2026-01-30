¿Quién es Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia designado? Perfil y experiencia
Jorge Iván Cuervo, ministro de Justicia designado, es abogado y constitucionalista con amplia trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico.
El abogado y académico Jorge Iván Cuervo será nombrado ministro de Justicia por el Gobierno del presidente Gustavo Petro en reemplazo de Andrés Idárraga, quien estaba a la cabeza de esa cartera en calidad de encargado.
Sobre su experiencia profesional, Cuervo es abogado y constitucionalista con amplia trayectoria en la academia y experto en análisis jurídico.
En el pasado, cuando fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, hizo parte del estudio y elaboración de importantes decisiones de alto impacto en derecho constitucional y derechos fundamentales.
Además, Cuervo es profesor universitario y conferencista, con énfasis en control constitucional, justicia constitucional y Estado de derecho.
También es analista y columnista, frecuente en debates públicos sobre reformas institucionales, decisiones de las altas cortes y coyuntura jurídica del país.
¿Por qué Jorge Iván Cuervo fue nombrado ministro de Justicia?
Andrés Idárraga, también secretario de Transparencia, había sido designado como ministro de Justicia el pasado mes de noviembre por el presidente Gustavo Petro en reemplazo de Eduardo Montealegre, tras su salida el 24 de octubre.
Sin embargo, no había sido nombrado en propiedad debido a que el exmagistrado César Julio Valencia Copete declinó el nombramiento del presidente Petro por motivos de salud.
Recientemente, Idárraga firmó la extradición de Andrés Felipe Marín Silva alias ‘Pipe Tuluá’.
