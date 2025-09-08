Magistrada Ángel desmiente a Vargas Lleras: “no tengo cercanía con este ni con ningún otro gobierno”

JUSTICIA

En un comunicado extraordinario, la magistrada de la Corte Constitucional, Natalia Ángel, desmintió al exvicepresidente Germán Vargas Lleras luego de que comprometiera su independencia en varias columnas de opinión.

En dichas columnas Vargas Lleras no solo la acusa de favorecer el actual gobierno en diversas decisiones judiciales, sino que también dice que la magistrada intervino en la elección del último magistrado en el Senado.

“La falsedad contenida en la más reciente columna del señor Germán Vargas Lleras, que se suma a un patrón de estigmatización en mi contra, ha alcanzado una gravedad tal que me obliga por primera vez a pronunciarme públicamente. Siempre he creído que los jueces debemos expresarnos principalmente a través de nuestras sentencias y hubiera preferido mantener ese curso de acción”, dice la magistrada.

Mi origen es acádemico no hago parte de la política: Natalia Ángel

En este comunicado, la magistrada aborda principalmente la última columna de Vargas Lleras en la que dice que Ángel intervino en la elección del último magistrado de este tribunal a favor de Patricia Balanta.

“Esto es una falsedad. Nunca he hablado con magistrados de la Corte Suprema de Justicia (encargados de hacer la terna) o senadores, senadoras o miembros del Gobierno para promover o atacar alguna candidatura a la Corte Constitucional”, dijo la doctora.

En ese sentido recordó que su origen es acádemico.

“Para que la ciudadanía lo tenga claro, mi origen es académico, no hago parte de la política y no tengo cercanía ni con este ni con ningún otro gobierno. Si bien en el curso de mi aspiración a la Corte conocí a los señores Camargo y Tobar, no conozco ni he hablado con la señora Balanta. De nuevo, se trata de una afirmación completamente falsa”, explica la magistrada.









