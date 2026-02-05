Paola Meneses será presidenta de la Corte Constitucional; Natalia Ángel, vicepresidenta

La Sala Plena de la Corte Constitucional eligió a sus directivas para el año 2026. La magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera fue designada como presidenta del alto tribunal y la magistrada Natalia Ángel Cabo como vicepresidenta. Ambas iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 10 de febrero de 2026, según informó la Corporación desde Bogotá.

Paola Andrea Meneses Mosquera es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana y cuenta con formación en derecho constitucional, administrativo y público, con estudios realizados en Colombia y España. A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado cargos en el sector público y privado, entre ellos, directora jurídica de la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, secretaria general de la Federación Nacional de Departamentos y superintendente de Subsidio Familiar. También se ha desempeñado como delegada contra la criminalidad organizada en la Fiscalía General de la Nación y como asesora jurídica en temas de servicios públicos.

Durante su ejercicio como magistrada, Meneses Mosquera ha sido ponente de decisiones relacionadas con libertad de expresión, derechos de las mujeres, derechos de niños, niñas y adolescentes, así como protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad. Además, ejerce labores académicas como docente de derecho constitucional en distintas universidades del país.

Por su parte, Natalia Ángel Cabo es magistrada de la Corte Constitucional desplazamiento forzado interno. Ha sido ponente de fallos sobre cambio climático, transparencia algorítmica, moderación de contenidos en redes sociales, derechos políticos de las mujeres y estados de excepción, entre otros asuntos constitucionales.

Antes de su llegada a la Corte, Ángel Cabo fue profesora de la Universidad de los Andes, donde también ocupó cargos académicos y dirigió iniciativas orientadas a la defensa de derechos fundamentales. Asimismo, trabajó como consultora para entidades nacionales e internacionales.

Durante la misma sesión, la Sala Plena entregó un reconocimiento al magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, quien finaliza su presidencia el 9 de febrero de 2026, por la labor cumplida durante su periodo al frente de la Corporación.