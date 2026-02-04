Admiten tutela contra el presidente Petro por hablar de la sexualidad de Jesús y María Magdalena

El Tribunal de Cundinamarca declaró improcedente la tutela que presentó el excandidato presidencial Gustavo Petro contra el CNE.. Foto: Getty Images( Thot )

El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bogotá admitió la acción de tutela interpuesta por el concejal de Bogotá Marco Acosta miembro de la Bancada por la Vida y la Libertad, y líder de la comunidad religiosa, contra el presidente, Gustavo Petro , “con el fin de proteger los derechos fundamentales a la libertad religiosa, de cultos y de conciencia, consagrados en la Constitución Política de Colombia”.

La acción se da luego de las declaraciones públicas de Petro en las que se hace referencia a la sexualidad de Jesús y María Magdalena, en términos considerados ofensivos y contrarios a las doctrinas del cristianismo.

Según la tutela, “dichas expresiones carecen de justificación secular y constituyen una intervención indebida del poder público en asuntos religiosos, afectando directamente las creencias de la comunidad cristiana en Colombia”.

El caso busca analizar si existió una vulneración a principios constitucionales esenciales como:

• La prohibición de las autoridades a adoptar posiciones contrarias a una religión o fe específica.

• El deber de estricta neutralidad religiosa, que obliga al Estado a no promover ni perjudicar ninguna confesión.

• La obligación reforzada de abstención frente a agravios religiosos, especialmente cuando provienen de la más alta autoridad del Estado y carecen de finalidad secular.