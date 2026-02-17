¿Subió o bajó? Precio del café HOY 17 de febrero: según FNC

El precio interno del café en Colombia mantiene movimientos en febrero, influenciado principalmente por la cotización internacional del grano y el comportamiento del dólar.

El valor que reciben los productores depende en buena parte de la cotización del café en la bolsa de Nueva York, donde se negocia en centavos de dólar por libra.

Cuando el precio internacional sube o el dólar se fortalece frente al peso colombiano, el ingreso en moneda local tiende a aumentar. Por el contrario, si la tasa de cambio baja o el mercado global corrige, el precio interno también puede ajustarse.

En un contexto de mercado internacional cambiante y variaciones en la tasa de cambio, el precio del café seguirá dependiendo de factores externos, por lo que expertos recomiendan consultar diariamente los reportes oficiales para conocer la cotización actualizada del grano.

Le puede interesar: Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 17 de febrero: No se reportan variaciones

Precio del café en Colombia para este martes 17 de febrero de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este martes 17 de febrero se ubicó en 2,080,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja frente al cierre de la semana anterior, cuando el precio se situó en 2,190,000 pesos por carga.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene para este martes 17 de febrero se sitúa en los 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en días anteriores.

También le puede interesar: Precio del dólar en Venezuela para HOY 17 de febrero: Se estabilizan las cotizaciones

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 17 de febrero

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 17 de febrero son:

ARMENIA: Carga: 2,080,500 // Kilo: 16,644 // ARROBA: 208,050

Carga: 2,080,500 // Kilo: 16,644 // ARROBA: 208,050 BOGOTÁ: Carga: 2,079,250 // Kilo: 16,634 // ARROBA: 207,925

Carga: 2,079,250 // Kilo: 16,634 // ARROBA: 207,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,078,875 // Kilo: 16,631 // ARROBA: 207,888

Carga: 2,078,875 // Kilo: 16,631 // ARROBA: 207,888 BUGA: Carga: 2,081,250 // Kilo: 16,650 // ARROBA: 208,125

Carga: 2,081,250 // Kilo: 16,650 // ARROBA: 208,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038

Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038 CÚCUTA: Carga: 2,078,375 // Kilo: 16,627 // ARROBA: 207,838

Carga: 2,078,375 // Kilo: 16,627 // ARROBA: 207,838 IBAGUÉ: Carga: 2,079,625 // Kilo: 16,637 // ARROBA: 207,963

Carga: 2,079,625 // Kilo: 16,637 // ARROBA: 207,963 MANIZALES: Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038

Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038 MEDELLÍN: Carga: 2,079,625 // Kilo: 16,637 // ARROBA: 207,963

Carga: 2,079,625 // Kilo: 16,637 // ARROBA: 207,963 NEIVA: Carga: 2,078,750 // Kilo: 16,630 // ARROBA: 207,875

Carga: 2,078,750 // Kilo: 16,630 // ARROBA: 207,875 PAMPLONA: Carga: 2,078,500 // Kilo: 16,628 // ARROBA: 207,850

Carga: 2,078,500 // Kilo: 16,628 // ARROBA: 207,850 PASTO: Carga: 2,078,500 // Kilo: 16,628 // ARROBA: 207,850

Carga: 2,078,500 // Kilo: 16,628 // ARROBA: 207,850 PEREIRA: Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038

Carga: 2,080,375 // Kilo: 16,643 // ARROBA: 208,038 POPAYÁN: Carga: 2,080,625 // Kilo: 16,645 // ARROBA: 208,063

Carga: 2,080,625 // Kilo: 16,645 // ARROBA: 208,063 SANTA MARTA: Carga: 2,082,125 // Kilo: 16,657 // ARROBA: 208,213

Carga: 2,082,125 // Kilo: 16,657 // ARROBA: 208,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,079,750 // Kilo: 16,638 // ARROBA: 207,975

Lea aquí: Nequi y Bancolombia anuncian suspensión de la App el fin de semana: Interrupción de hasta 4 horas

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: