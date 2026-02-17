Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 17 de febrero: No se reportan variaciones

El Banco de la República ha publicado el informe de comercio de dólares para el desarrollo de la tercera semana de febrero. Durante el mes el dólar ha oscilado entre los 3.600 y 3.700 pesos respectivamente, manteniéndose una estabilidad cambiaria.

El comportamiento de la divisa colombiana y estadounidense ha estado marcada por un desarrollo geopolítico normalizado después de la reunión de ambos presidentes en la Casa Blanca y las discusiones a nivel nacional por el reajuste del salario mínimo y las tasas de interés.

Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 17 de febrero de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará por el mismo precio que el día anterior, o sea en $3.652,89 pesos (COP) para este martes 17 de febrero de 2026.

Por otra parte, estos son los valores que se manejan en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Estos son:

Bogotá : 3,590 pesos por compra y 3,690 pesos por venta.

: 3,590 pesos por compra y 3,690 pesos por venta. Medellín: 3,480 pesos por compra y 3,630 pesos por venta.

3,480 pesos por compra y 3,630 pesos por venta. Cali: 3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta.

3,580 pesos por compra y 3,700 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,610 pesos por compra y 3,650 pesos por venta.

3,610 pesos por compra y 3,650 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta

Salario Mínimo quedaría igual tras la mesa de concertación

Días después de que el Consejo de Estado haya suspendido el decreto que aumentaba el salario mínimo para 2026, el Gobierno Nacional, a través de los ministros de Trabajo y Hacienda, anunció que se mantendrá el incremento tras cerrarse la mesa de concertación para redefinir el sueldo que recibirán los colombianos.

Así entonces, tras la reunión con gremios empresariales, centrales obreras y representantes del Gobierno, el salario quedaría en el mismo número, dos millones de pesos (2’000.000) totales que están compuestos por el mínimo vital (1’750.905) y el subsidio de transporte (249.905).

Germán Ávila. Foto: Colprensa. Ampliar Germán Ávila. Foto: Colprensa. Cerrar

Respecto a esta determinación, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que se adelantarán los análisis económicos necesarios para responder a los requerimientos del Consejo de Estado, el cual anuló el decreto por falta de rigor técnico para sustentar esta cifra.

La principal incógnita en cuanto a las cifras económicas del salario mínimo ha sido la inflación, debido a que para enero de 2026 esta cifra tuvo un aumento aproximado del 1.8%, lo que significó el cuarto aumento de la inflación en el país más grande del siglo XXI (la estadística solo toma en cuenta los aumentos en cada enero). A causa de esto, el Banco de la República decidió subir las tasas de interés hasta el 10.25%.

Bajo todo este contexto, se seguirán realizando análisis para definir las causas del aumento a la inflación, ya que desde el gobierno se asegura que es gracias al aumento de los precios de la carne y el café que ocurre esto, mientras que los sectores empresariales y el Banrep lo atribuyen al aumento desmesurado del salario mínimo.