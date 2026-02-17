Nequi y Bancolombia anuncian suspensión de la App el fin de semana: Interrupción de hasta 4 horas

Nequi, una de las billeteras digitales más utilizadas en Colombia, anunció una nueva jornada de mantenimiento que implicará la suspensión temporal de varias de sus funciones.

La medida también involucra a Bancolombia, entidad que realizará trabajos técnicos en su infraestructura tecnológica durante diferentes días de febrero de 2026.

La actualización, según informaron las plataformas, tiene como objetivo optimizar los sistemas, mejorar la estabilidad de las transacciones y fortalecer la seguridad digital de los usuarios. Sin embargo, durante algunas horas no será posible realizar determinadas operaciones.

¿Cuándo dejará de funcionar Nequi en febrero de 2026?

De acuerdo con notificaciones enviadas directamente a los clientes a través de la aplicación, Nequi realizará mantenimiento el sábado 21 de febrero desde las 10:30 p.m. hasta las 3:00 a.m. del domingo 22 de febrero de 2026.

Durante ese periodo, algunas funciones que dependen de la conexión con Bancolombia no estarán disponibles debido a trabajos en la infraestructura tecnológica del banco.

Operaciones que no estarán disponibles en Nequi

Durante la ventana de mantenimiento, los usuarios no podrán:

Enviar dinero entre cuentas de Bancolombia y Nequi.

Utilizar el código QR para pagos entre cuentas Bancolombia.

Recibir remesas internacionales en Nequi.

Estas restricciones obedecen a la sincronización de sistemas entre ambas plataformas financieras.

¿Qué sí funcionará durante la suspensión de Nequi?

Pese a la interrupción parcial del servicio, la billetera digital continuará operando en varias de sus funciones principales. Entre ellas:

Ingresar a la aplicación sin inconvenientes.

Enviar dinero entre cuentas Nequi.

Realizar transferencias a bancos distintos de Bancolombia.

Hacer retiros en cajeros automáticos de Bancolombia.

La entidad recomienda a los usuarios anticipar pagos o transferencias que involucren cuentas Bancolombia, especialmente si deben realizarse en el horario nocturno anunciado.

Suspensión en la Sucursal Virtual Personas de Bancolombia

Por otro lado, Bancolombia informó que realizará una jornada de mantenimiento en la Sucursal Virtual Personas el martes 17 de febrero entre las 11:59 p.m. y las 2:00 a.m. del miércoles 18 de febrero de 2026.

Durante ese periodo no estarán disponibles los siguientes servicios:

• Pagos a través de PSE.

• Botón Bancolombia para pagos en comercios electrónicos.

La entidad explicó que estos trabajos hacen parte de actualizaciones programadas para mejorar la experiencia de los usuarios en sus canales digitales.

Nuevo mantenimiento de Bancolombia el 25 de febrero

Adicionalmente, Bancolombia anunció otra suspensión en la Sucursal Virtual Personas programada para el miércoles 25 de febrero desde las 3:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del mismo día.

En este caso, no se podrán realizar pagos por medio de la billetera digital, ya que el mantenimiento impedirá el acceso a la aplicación durante el tiempo estipulado.

Las entidades financieras reiteraron que estas interrupciones son temporales y forman parte de procesos técnicos necesarios para garantizar un servicio más seguro y eficiente.