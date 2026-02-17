Precio del dólar en Venezuela para HOY 17 de febrero: Se estabilizan las cotizaciones

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe para la primera mitad de la tercer semana de febrero, en donde se mantendrán los precios igual hasta el miércoles. Téngase en cuenta que desde el 12 de febrero la divisa norteamericana ha superado la cifra de 390 bolívares.

El Gobierno Nacional adelanta acuerdos para la atracción de capital extranjero para la inversión en el sector petrolero mientras avanzan los procesos de excarcelación de presos políticos.

Los retos de la industria petrolera venezolana

La Agencia de Información de Energía estadounidense (EIA en inglés) ha compartido las cifras de los mayores proveedores de petróleo crudo para el país norteamericano, en donde figura La industria petrolera venezolana por primera vez en años.

Durante la primera semana de febrero de 2026, el país logró posicionarse como el quinto mayor proveedor con 153.000 barriles por día, un ascenso que demuestra la reactivación del sector en alianza con la administración Trump.

Entre las razones de esta reactivación destacan el compromiso para la venta de hasta 50 millones de barriles; la emisión de licencias por parte de la Casa Blanca, que autorizan tanto la inversión directa como la exportación libre de crudo; y cambios en la Ley de Hidrocarburos, las cuales fomentan una mayor apertura al capital privado y extranjero.

Eso sí, aunque el ascenso al quinto puesto es una señal positiva, analistas han comentado al diario venezolano ElNacional que la industria se encuentra lejos de sus capacidades máximas.

El récord absoluto registrado por la EIA fue bajo el gobierno de Chávez, en enero de 2011, con 1.388.000 barriles diarios, casi nueve veces el volumen actual.

Los expertos consultados mencionan que la empresa estatal de petróleos de Venezuela (PDVSA) se ha visto afectada por la falta de financiamiento y las sanciones del gobierno estadounidense, las cuales han mermado sus capacidades operativas.

Añadido a eso, a pesar de las medidas tomadas para reactivar la industria, muchas petroleras privadas se ven reacias a reinvertir por miedos a nuevas expropiaciones, puesto que aun con la intervención de Estados Unidos, el Gobierno y Asamblea Nacional sigue siendo de mayoría chavista

Ante este panorama, concluyen los expertos, se necesitarían inversiones gigantescas y una reforma política profunda para recuperar la confianza de los privados, quienes son la principal apuesta de Trump para la reactivación.

Así se cotiza el dólar en Venezuela para este 17 de febrero

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que la proyección de precios en el mercado cambiario mantendrá la cotización del dólar en 396,36740000 bolívares hasta el miércoles 18 de febrero, lo que significa que los precios se mantendrán en tal cifra hasta la fecha mencionada.

Esta proyección aplica también para las principales divisas internaciones. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 470,28199275 bolívares.

470,28199275 bolívares. Yuan chino: 57,38217879 bolívares.

57,38217879 bolívares. Lira turca: 9,06287141 bolívares.

9,06287141 bolívares. Rublo ruso: 5,17714502 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 17 de febrero

