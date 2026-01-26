¿Subió o bajó? Precio del café HOY 26 de enero: así inicia la semana

Inicia la semana y con ello se reactiva la dinámica del comercio del café a nivel nacional e internacional, de la mano de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), entidad encargada de garantizar el precio de compra de este producto en Colombia.

La FNC es responsable de establecer el precio base del café, el cual se calcula tras el cierre de la Bolsa de Nueva York. Esta cotización se da a conocer a través de un informe diario, con el fin de ofrecer una referencia clara y una garantía económica a los cafeteros del país.

El café continúa siendo uno de los productos más importantes para la economía colombiana, tanto por su impacto en el mercado interno como por su relevancia en el comercio exterior.

Le puede interesar: Productor del mejor café especial de Sudamérica explica los efectos del dólar bajo en su sector

Así lo reafirma la Cancillería de Colombia, que ha destacado el papel de la Organización Internacional del Café (OIC) como un actor clave para los países productores y consumidores.

Según la entidad, los gobiernos miembros de la OIC representan el 97 % de la producción mundial y más del 80 % del consumo global de café, lo que consolida a esta organización como un escenario fundamental para la coordinación del sector cafetero a nivel internacional.

La Organización Internacional del Café es el principal organismo intergubernamental del sector, encargado de fortalecer la industria cafetera en el mundo y promover la expansión sostenible del mercado, beneficiando a productores, exportadores e importadores.

Lea aquí también: La tolimense Laura Usme representa a Colombia en el Reinado Internacional del Café 2026

Precio del café en Colombia para este lunes 26 de enero de 2026

De acuerdo con el reporte diario de la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 26 de enero se ubicó en 2.600.000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa un alza frente al cierre de la semana anterior, cuando el precio se situó en 2.545.000 pesos por carga, marcando un inicio de semana positivo para el sector cafetero.

Por su parte, el valor de la pastilla contenida en pergamino no presentó variaciones y se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, el mismo precio registrado en días anteriores.

Café de Colombia: Valor del grano en las principales ciudades del país hoy 26 de enero

Teniendo en cuenta que la Federación Nacional de Cafeteros es la encargada de publicar el informe diario, dentro de esta lista también se incluye el precio de las cargas de café en las diferentes ciudades del país. Los precios para el día de hoy 26 de enero son:

ARMENIA: Carga: 2,600,500 // Kilo: 20,804 // ARROBA: 260,050

Carga: 2,600,500 // Kilo: 20,804 // ARROBA: 260,050 BOGOTÁ: Carga: 2,599,250 // Kilo: 20,794 // ARROBA: 259,925

Carga: 2,599,250 // Kilo: 20,794 // ARROBA: 259,925 BUCARAMANGA: Carga: 2,598,875 // Kilo: 20,791 // ARROBA: 259,888

Carga: 2,598,875 // Kilo: 20,791 // ARROBA: 259,888 BUGA: Carga: 2,601,250 // Kilo: 20,810 // ARROBA: 260,125

Carga: 2,601,250 // Kilo: 20,810 // ARROBA: 260,125 CHINCHINÁ: Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038

Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038 CÚCUTA: Carga: 2,598,375 // Kilo: 20,787 // ARROBA: 259,838

Carga: 2,598,375 // Kilo: 20,787 // ARROBA: 259,838 IBAGUÉ: Carga: 2,599,625 // Kilo: 20,797 // ARROBA: 259,963

Carga: 2,599,625 // Kilo: 20,797 // ARROBA: 259,963 MANIZALES: Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038

Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038 MEDELLÍN: Carga: 2,599,625 // Kilo: 20,797 // ARROBA: 259,963

Carga: 2,599,625 // Kilo: 20,797 // ARROBA: 259,963 NEIVA: Carga: 2,598,750 // Kilo: 20,790 // ARROBA: 259,875

Carga: 2,598,750 // Kilo: 20,790 // ARROBA: 259,875 PAMPLONA: Carga: 2,598,500 // Kilo: 20,788 // ARROBA: 259,850

Carga: 2,598,500 // Kilo: 20,788 // ARROBA: 259,850 PASTO: Carga: 2,598,500 // Kilo: 20,788 // ARROBA: 259,850

Carga: 2,598,500 // Kilo: 20,788 // ARROBA: 259,850 PEREIRA: Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038

Carga: 2,600,375 // Kilo: 20,803 // ARROBA: 260,038 POPAYÁN: Carga:2,600,625 // Kilo: 20,805 // ARROBA: 260,063

Carga:2,600,625 // Kilo: 20,805 // ARROBA: 260,063 SANTA MARTA: Carga: 2,602,125 // Kilo: 20,817 // ARROBA: 260,213

Carga: 2,602,125 // Kilo: 20,817 // ARROBA: 260,213 VALLEDUPAR: Carga: 2,599,750 // Kilo: 20,798 // ARROBA: 259,975

También lea: Un dólar más barato le cuesta millones al campo cafetero: así impacta al productor

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: