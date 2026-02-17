Seis unidades de producción minera ilegal del ELN fueron destruidas en Cauca

Las tropas lograron la destrucción, de manera controlada, de tres excavadoras, dos dragas, ocho motores industriales y 15 galones de gasolina. Crédito: Ejército Nacional.

El Patía - Cauca

El Ejército Nacional propinó un golpe a la minería ilegal en el sur del Cauca, con la destrucción de seis unidades de extracción de oro que beneficiaban las finanzas criminales del ELN en más de 4.500 millones de pesos mensuales.

Los hechos tuvieron lugar en la vereda La Marcela en jurisdicción del municipio de El Patía.

De acuerdo con el comandante de la Brigada 29, brigadier general Alirio Aponte en la acción, las tropas lograron la destrucción, de manera controlada, de tres excavadoras, dos dragas, ocho motores industriales y 15 galones de gasolina.

“Mediante la extracción ilícita de yacimientos mineros el frente Manuel Vásquez Castaño extraído cerca de tres mil gramos de oro, generando más de 4500 millones de pesos mensuales", dijo.

El oficial resaltó que, con estos recursos el grupo armado ilegal fortalecía sus finanzas con el propósito de mantener capacidad armada y perpetrar acciones criminales en la región.

La maquinaria destruida tendría un valor cercano a los 1500 millones de pesos.

“Con este resultado no solo se debilitan las estructuras logísticas y económicas del grupo armado, sino que también se protege al medio ambiente, preservando fuentes hídricas y suelos afectados por la explotación ilícita“, puntualizó el general Aponte.