Las autoridades desmantelaron un depósito ilegal de explosivos en la costa pacífica caucana

López de Micay - Cauca

En zona rural del municipio de López de Micay en la costa pacífica caucana fue ubicado un depósito ilegal de explosivos y material de guerra al servicio de la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

El operativo de las tropas del Batallón Fluvial de Infantería con apoyo del Ejército y la Fuerza Aeroespacial se desarrolló en el sector conocido como Zaragoza, donde se incautaron 11 artefactos no convencionales para perpetrar ataques desde drones.

Además, se hallaron 6 explosivos improvisados tipo granada de 81 milímetros, abundante cordón y material detonante y sustancias químicas para fabricar artefactos letales.

El comandante de la Infantería de Marina Número Cuatro, coronel Jorge Enrique González, aseveró que, “en la operación también se incautaron armas cortas de distintos calibres, munición, material de intendencia, quipos tecnológicos, otros elementos logísticos y accesorios”.

De acuerdo con el oficial, con todos estos elementos se iba a fortalecer la capacidad criminal de la estructura armada ilegal con el objetivo de realizar ataques contra la Fuerza Pública, las Fuerzas Militares y la población civil.

Los elementos explosivos fueron destruidos controladamente por expertos sin afectaciones, mientras que el resto del material quedó a disposición de la autoridad competente.

En menos de una semana, las autoridades han propinado dos contundentes golpes a la estructura Jaime Martínez, de las disidencias de ‘Mordisco’, en López de Micay, incluida la entrega de dos de sus integrantes y la incautación de abundante material bélico, lo que reduce su capacidad delictiva.