Golpe a la minería ilegal en el sur del Cauca, con destrucción de maquinaría que pertenecería al ELN

Con la extracción ilegal de oro el grupo armado ilegal se lucraba en más de 1.500 millones de pesos mensuales. Crédito: Policía Nacional.

El Patía - Cauca

El Departamento de Policía Cauca informó que se propinó un golpe al ELN en el sur de la región con la destrucción de maquinaria amarilla utilizada en prácticas de minería ilegal y que generaba graves afectaciones al medio ambiente.

Los hechos se registraron en zona rural del municipio de El Patía, donde el operativo contra las economías ilícitas permitió ubicar la maquinaria para la extracción irregular de oro, que generaba graves afectaciones al medio ambiente, principalmente contaminación a las fuentes hídricas.

El comandante de la Policía de Cauca, coronel Yerson Bedoya aseveró que, “los elementos están avaluados en aproximadamente 900 millones de pesos y la actividad en la que eran utilizados generaba rentas criminales superiores a los 1.500 millones de pesos mensuales”.

De acuerdo con el oficial, con esos recursos se financiaban acciones violentas contra la población civil y la Fuerza Pública.

El coronel Bedoya puntualizó que las operaciones contra la estructura armada al margen de la ley continúan en el territorio para debilitar su capacidad delincuencial y evitar afectaciones al medio ambiente.