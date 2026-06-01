Cierre de elecciones sin alteraciones al orden público en el Cauca

Las autoridades reportaron que en la jornada de elecciones presidenciales del Cauca no se registraron alteraciones al orden público más allá de los 28 municipios en riesgo extremo, siete en riesgo alto y cuatro en riesgo medio por factores de violencia, según el mapa de riesgos de la MOE.

Ante el riesgo regional, las autoridades de Policía y Ejército asignaron capacidades operativas adicionales y unidades de reacción rápida en nueve municipios priorizados, incluidos Santander de Quilichao, Argelia y El Tambo.

El general Carlos Javier Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional, previo a la jornada democrática, había destacado la implementación de capacidades diferenciadas en los 42 municipios del Cauca, con tropas y agentes por tierra y componentes tecnológicos que permitieron neutralizar posibles amenazas.

“También capacidades tecnológicas, helicópteros y drones desplegados a lo largo y ancho del departamento”, dijo el oficial.

Las autoridades destacaron que las medidas preventivas permitieron controlar de forma oportuna cualquier alteración al orden o amenaza que atentara contra el normal desarrollo de los comicios en los 818 puestos y 3427 mesas de votación instaladas en el departamento del Cauca.