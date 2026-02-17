Avalancha dejó tres viviendas destruidas y varias familias damnificadas en Suárez, Cauca

Suárez, Cauca - Seis familias damnificadas, tres viviendas con pérdida total y millonarias pérdidas en cultivos dejó una avalancha registrada en la vereda Santa Ana, zona rural de este municipio del norte del departamento.

El alcalde, César Cerón, manifestó que las fuertes lluvias provocaron un gigantesco deslizamiento que generó la emergencia y dejó incomunicados varios sectores, especialmente las vías que conducen al embalse de La Salvajina.

“Lamentamos la situación en el municipio por las fuertes lluvias. Hoy reportamos más de tres viviendas afectadas, inundaciones en varios sectores, daños en cultivos y en las vías, lo que genera un impacto fuerte sobre el municipio”, señaló el mandatario.

Ante el riesgo de nuevos deslizamientos, seis familias fueron evacuadas de manera preventiva y trasladadas a zonas seguras, mientras se realiza la evaluación técnica del terreno para evitar nuevas afectaciones.

El alcalde también informó que la emergencia superó la capacidad de respuesta del municipio, por lo que elevó un llamado urgente a la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres para agilizar la atención integral a las familias afectadas.

“Acudimos a todas las entidades del orden departamental y nacional para que nos ayuden. También solicitamos a la empresa Celsia que nos acompañe en el mejoramiento de las vías hacia estos sectores que hoy están incomunicados”, agregó.

La Gobernación del Cauca informó que, tras la emergencia, la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo adelanta acciones articuladas con el municipio para la entrega de ayudas humanitarias.

En el municipio fue convocada una jornada solidaria para recolectar alimentos, ropa, electrodomésticos y materiales de construcción, con el fin de apoyar a las familias damnificadas.

Las autoridades mantienen monitoreo constante en la zona ante la continuidad de las lluvias y el riesgo de nuevas emergencias.