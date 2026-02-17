¿Quiere trabajar en las obras del metro de Bogotá? Alcaldía publicó vacantes: así puede aplicar

Vista de una de las obras del Metro de Bogotá y al lado el primer tren de este proyecto. Fotos: Colprensa.

La Alcaldía de Bogotá, por medio de su página web, publicó una lista de vacantes que están disponibles para quienes deseen trabajar en las obras del metro de Bogotá.

Las vacantes, específicamente, van dirigidas para trabajos en el proyecto La Nueva 13, pues el encargado del proyecto, el Consorcio CCL1, requiere personal para el desarrollo de la obra.

Lea más: Bogotá abrió más de 2.700 vacantes de trabajo: perfiles y paso a paso para postularse

¿Cuáles perfiles están buscando?

En esa línea, la administración distrital comentó que el consorcio está en la búsqueda de los siguientes perfiles laborales:

Conductores

Oficiales

Aforador

Cadenero

Ayudante de obra

Auxiliar de tráfico

Brigadista de orden, aseo y limpieza

¿Cómo aplicar a esta convocatoria laboral?

Pues bien, en este apartado cabe aclarar que para aplicar usted solo lo podrá hacer de manera presencial, de la siguiente forma.

Debe llevar su hoja de vida actualizada a la siguiente dirección para postularse: avenida de Las Américas No. 50-02.

Le puede interesar: ¿Cómo van las obras del metro en la Caracas? Distrito anunció apertura de estaciones de TransMilenio

Recuerde que los horarios para que usted se acerque y sea atendido son los siguientes:

Lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 12:00 del mediodía y de 1:00 de la tarde a 4:00 de la tarde .

¿Cuáles son los requisitos para aplicar a la convocatoria?

La alcaldía mencionó que el consorcio exige los siguientes requisitos para ser tenido en cuenta y poder ser seleccionado en alguna vacante:

Lea también: ¡Oferta laboral Bogotá! Vacantes para trabajar en obras viales: requisitos, perfiles y más

Hoja de vida actualizada .

. Copia de la cédula de ciudadanía.

Copia de certificados laborales relacionados con el cargo al que aplica .

. Si usted es víctima de conflicto armado , el certificado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación.

, el certificado de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, la paz y la reconciliación. Si usted reside en Kennedy, certificado de residencia y/o fotocopia de recibo de servicios públicos.

certificado de residencia y/o fotocopia de recibo de servicios públicos. Si usted es extranjero, copia del Permiso de Protección Temporal (PPT)

Le recomendamos: Reabrirán proceso de licitación de la segunda línea del metro de Bogotá en marzo de 2026

Esto dijo el IDU sobre la oferta laboral:

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: