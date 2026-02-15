Bogotá firma acuerdo con Japón para planear el desarrollo urbano alrededor de la Línea 1 del Metro

Planeación urbana alrededor de la Línea 1 del Metro de Bogotá. Crédito: Bogotá mi Ciudad

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, firmó un Registro de Discusiones con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), con el objetivo de impulsar el desarrollo urbano orientado al transporte público masivo, especialmente en torno a la Primera Línea del Metro.

En el acuerdo también participaron el gerente general de la Empresa Metro de Bogotá, Leonidas Narváez, y el representante residente de JICA en Colombia, Akihiko Yamada. La iniciativa marca el inicio de una cooperación técnica orientada a fortalecer la planeación urbana y promover un crecimiento más sostenible y organizado de la ciudad.

Según la Secretaría de Planeación, este instrumento permitirá avanzar en la implementación del modelo de Desarrollo Orientado al Transporte (TOD), que busca concentrar vivienda, comercio, servicios y empleo cerca de las estaciones del metro y otros sistemas de transporte masivo.

De acuerdo con Gabriel Millán, jefe del Laboratorio de Ciudad de la Secretaría de Planeación, esta cooperación facilitará la transferencia de conocimiento desde Japón hacia Bogotá y Medellín, incluyendo procesos de formación, asistencia técnica y acompañamiento especializado en proyectos de infraestructura y desarrollo urbano.

Le puede interesar: En octubre de 2020 se firmará el acta de inicio del Metro de Bogotá

El Distrito explicó que el Registro de Discusiones no es un contrato ni implica transferencias de recursos financieros, sino que establece compromisos de cooperación técnica, coordinación institucional y acceso a metodologías internacionales.

La iniciativa también contempla la participación de expertos japoneses en movilidad sostenible, planeación urbana y estructuración financiera, así como programas de capacitación para funcionarios del Distrito, tanto en Colombia como en Japón.

Con este acuerdo, Bogotá busca fortalecer sus capacidades institucionales y promover un modelo de crecimiento urbano que reduzca la dependencia del carro particular, optimice el uso del espacio público y facilite el acceso a servicios y oportunidades cerca de los sistemas de transporte masivo.