Proviservicio reanudará el servicio de gas domiciliario en el municipio de Tibú, Norte de Santander
Por amenazas de grupos armados, hace más de un mes la empresa había suspendido el servicio.
Tibú
Las amenazas de grupos armados contra Proviservicios, empresa que suministra el gas domiciliario en el municipio de Tibú, obligó a la suspensión de este servicio a inicio de este año 2026, afectando a más de 3.600 usuarios.
En las últimas horas la comunidad adelantó una reunión con la administración municipal, donde se le hizo la solicitud a la empresa para restablecer la prestación del servicio, lográndose obtener una respuesta positiva.
"Ese gas ya tiene aproximadamente dos meses que estamos sin el servicio y la gente, la comunidad, ha estado comprando la bombona, los cilindros. Ante la preocupación y el clamor de las comunidades, como la de Campo Dos, se adelantó ayer la reunión con el señor alcalde y se llamó al jefe de Proviservicios. Se llegó a unos acuerdos de que lo más pronto posible iban a reinstalar el servicio nuevamente“, dijo desde Asojuntas Tibú, Jaime Botero.
Agregó que durante este tiempo sin el servicio “la gente se ha estado bandeando, con carbón, leña y la bombona”, representando un gasto extra para cada familia, teniendo en cuenta los altos costos de gas en cilindro que, según Botero, oscila en precios entre los 80 y 90 mil pesos.
Aseguró el líder comunal que la población civil “les hizo llegar a los grupos armados la necesidad y el clamor del pueblo que prácticamente los afectados somos nosotros, las comunidades, por tener el sistema parado. Eso nos afecta a nosotros y al parecer pues ya ellos como que también decidieron suspender esas amenazas o eso que ellos querían”.
De momento se espera que durante este martes 17 y miércoles 18 de febrero, se restablezca la totalidad del servicio en el municipio de Tibú.
