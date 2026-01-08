Amenazas de grupos armados obligan a suspender el gas domiciliario en Tibú, Norte de Santander

Proviservicios en Tibú. / Foto: Redes de la empresa.

Norte de Santander.

La empresa Proviservicios, encargada del suministro de gas domiciliario en el municipio de Tibú, decidió suspender de manera indefinida sus operaciones debido a amenazas y presiones atribuidas a grupos armados que operan en la región del Catatumbo.

La medida comenzó a regir desde este lunes, a las 9:30 de la mañana, dejando sin el servicio a miles de familias.

Reinel Rincón, integrante del área administrativa de Proviservicios en Tibú, explicó en entrevista con Caracol Radio que la decisión se tomó ante un aumento de las presiones ilegales.

“La suspensión del servicio se dio por presiones de algunos grupos armados, que determinaron la orden de cerrar la oficina y cesar actividades”, afirmó.

Según Rincón, aunque las amenazas han sido recurrentes en el territorio, en esta oportunidad el detonante fue el carácter extorsivo de las exigencias contra la empresa.

“El detonante ya fue la extorsión hacia la empresa; por eso se tomó la decisión de cerrar el servicio”, puntualizó.

La afectación alcanza a cerca de 3.600 usuarios que dependen del gas domiciliario en el municipio.

Desde el momento de la suspensión, la empresa ha recibido constantes llamadas de la comunidad.

“Los teléfonos corporativos no han dejado de sonar. Los usuarios preguntan qué pasó con el servicio y se les informa que es por amenazas y fuerza mayor; ellos conocen la situación que se vive en la zona”, señaló el vocero.

Rincón también advirtió sobre el riesgo permanente para el personal. En Tibú, Proviservicios cuenta con siete trabajadores -dos auxiliares administrativos, dos técnicos y tres colaboradores adicionales- quienes, según dijo, han laborado en medio de la zozobra. “Latentemente, día a día siempre hemos estado en riesgo, con miedo de que nos pueda pasar algo”, expresó.

Mientras no existan garantías, Proviservicios mantendrá cerradas sus oficinas y cesadas sus actividades en el municipio.