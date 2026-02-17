Se autosecuestró para exigirle a su mamá cinco millones de pesos por su liberación. / Foto: Jenny Márquez

Villa del Rosario

Un nuevo caso de autosecuestro sorprendió a las autoridades en Cúcuta, tras conocer que la víctima del macabro plan sería la mamá de Dayner Miranda.

Según lo dio a conocer el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, Miranda en compañía de quien sería su compañera sentimental Judy Paola Yáñez, orquestaron el autosecuestro del hombre para exigirle a la mamá de él, el pago de cinco millones de pesos por su liberación.

"Debo indicar que estos delincuentes simularon el secuestro de Dayner Miranda con el propósito de exigir la suma de cinco millones de pesos a su propia madre quien se encontraba en el municipio de Soacha, Cundinamarca“, dijo el coronel Ojeda.

Agregó que “Judy era la encargada de realizar las llamadas intimidatorias a su suegra, manifestando que su hijo estaba en poder de un grupo delincuencial, advirtiéndole que no denunciara, ya que la policía estaba supuestamente cómplice de los delincuentes”.

Fue gracias a la oportuna denuncia de la mamá de Miranda que dejó al descubierto el engaño de su propio hijo.

“Se estableció la falsedad del secuestro y logramos la captura de los dos responsables, evitando que se consumara el pago y después de las audiencias, estas dos personas fueron enviados a la cárcel”, concluyó el comandante de la policía metropolitana.