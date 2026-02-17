Desde Ocaña se adelantó la socialización de logística electoral para las elecciones del 8 de marzo

Ocaña

En el municipio de Ocaña se llevó a cabo el "Comité de Seguimiento Electoral", con el objetivo de socializar la logística electoral, los puestos de votaciones, capacitaciones de jurados y demás temas correspondientes al proceso electoral.

Omar Guevara, delegado departamental de la Registraduría resaltó que en Ocaña se adelantará el escrutinio a las CITREP (Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz). “Los ocho municipios que van a tener CITREP en su parte rural dispuesto por el acto legislativo número dos, una vez se haga el escrutinio municipal, se va a trasladar a Ocaña, donde se adelantará el escrutinio departamental”.

Agregó Guevara que, teniendo en cuenta lo anterior, se viene organizando los puestos de votación. “La ciudad de Ocaña tiene más de 2.000 jurados. El lunes comenzamos a capacitar, es importante que asistan a esa capacitación, para que se conozca a qué se van a enfrentar como jurados”.

Resaltó que quien ejerza el próximo 8 de marzo del 2026 como jurado van a tener:

Una tarjeta de consulta de candidato a la presidencia.

Dos tarjetas al Senado nacional, “es tan grande que son dos tarjetas”.

Una tarjeta de Senado Indígena.

Cámara territorial.

Cámara Indígena.

Cámara Afro.

Los ocho municipios del Catatumbo va a tener la Cámara CITREP.

El delegado departamental aseguró que “la logística que ha asegurado la Registraduría es que, donde no hay CITREP, habrán tres urnas: una para la consulta, otra para el Senado y otra para Cámara. En los ocho municipios del Catatumbo vamos a tener una adicional por el CITREP”.

Además, es importante que los jurados tengan en cuenta que el escrutinio lleva un orden establecido. “Se debe comenzar a escrutar por la consulta, luego va el Senado, Senado Indígena, Cámara (territorial), Cámara Afro y Cámara Indígena y finalmente CITREP”.

Por su parte, Emiro Cañizares, alcalde de Ocaña aseguró que “estamos mirando con el ejército y la policía las condiciones de seguridad, para que no se genere ninguna novedad y el proceso electoral del próximo 8 de marzo tenga plena garantías, para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto”.

Recordemos que, según la MOE, hay una especial alerta electoral sobre los municipios del Catatumbo, por la crisis de orden público que se registra en esa región desde hace 13 meses.