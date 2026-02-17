Martes 17 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el reporte Coronell en 6AM W se conoció una acción de tutela emitida por el Juzgado Quinto Administrativo de Armenia el cual ordena investigar al ministro de Educación, Daniel Rojas; a la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo, al abogado Yobanni Alberto López y a un grupo de maestros pensionados que recibieron el pago de una prima a pesar de que se les había negado legalmente.

Es decir, les pagaron las prestaciones que venían reclamando, sin importar que la justicia había determinado que no tenían derecho a recibir esa plata.

La decisión es una consecuencia de una multimillonaria operación de cobros irregulares que superan los 260.000 millones de pesos, un pequeño Foncolpuertos, en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En entrevista en 6AM W, el ministro de Educación, Daniel Rojas, habló de qué piensa sobre el hecho de que un juez ordene compulsar copias penales, disciplinarias y fiscales en su contra por esta denuncia.

“Soy el más interesado de que estos hechos se investiguen, porque da cuenta, no solamente de nuestras actuaciones, sino de cómo durante este año y siete meses que he estado al frente del ministerio, he sufrido con la Fiduprevisora, primero para tener la información completa de la contratación (...) entonces es buenísimo que se investigue esto”, dijo el ministro.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

El ministro comentó que es la Fiduprevisora la encargada de atender todas las solicitudes del magisterio, el Ministerio de Educación no tiene competencia funcional ni operativa para reconocer, liquidar o pagar prestaciones sociales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Se registró el primer homicidio del año 2026 en el municipio de Circasia donde fue asesinado con arma de fuego Cristobal Gómez Valencia de 64 años de edad conocido como alias ‘Colada’.

De acuerdo con la información de las autoridades locales, la víctima registraba antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes y era conocida por su condición de habitante de calle.

La persona fue encontrada tendida sobre la vía sin signos vitales con múltiples impactos por arma de fuego.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por solicitud de la fiscalía general de la Nación, jueces de control de garantías impusieron medidas de aseguramiento en centro carcelario contra dos hombres, por su presunta responsabilidad en agredir a integrantes de sus respectivos núcleos familiares, en hechos diferentes, ocurridos en La Tebaida y Armenia, Quindío.

Más información Lunes 16 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Fiscales de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Quindío trasladaron escritos de acusación por los delitos de violencia intrafamiliar y violencia intrafamiliar agravada. Los procesados no aceptaron el cargo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Uno de los hechos ocurrió el pasado 8 de febrero, en el barrio la Silvia de La Tebaida, donde Alejandro Osorio Tamayo, al parecer, agredió física y verbalmente a su madre, de 66 años; además, la amenazó de muerte con un arma cortopunzante.

En otro de los hechos, ocurrido en la misma fecha, en el barrio Villa Liliana de Armenia, el presunto agresor llegó a recoger a su hija. En un descuido de su expareja sentimental, ingresó a la vivienda y aprovechó para golpear a la mujer y amenazarla con arma cortopunzante. Las agresiones se presentaron de manera continua durante siete años de convivencia, hasta el 25 de enero de 2025, cuando la víctima decidió terminó la relación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Policía Quindío en coordinación con la Fiscalía 18 local URI de Armenia, capturaron en flagrancia a dos personas por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la capital del Quindío.

Esta actividad se llevó a cabo a través de dos diligencias de allanamiento y registro en el barrio Santander, dejando como resultado la captura de dos personas conocidas con los alias de “Cachama” de 20 años de edad quien tiene registro en el Sistema Penal Oral Acusatorio por receptación en el año 2024 y alias “Méndez” de 18 años de edad sin antecedentes.

En esta diligencia judicial incautaron 85 kilogramos de marihuana, los cuales fueron avaluados en 160.000.000 millones de pesos aproximadamente.

Los capturados y el narcótico fueron dejados a disposición de la fiscalía general de la Nación para su correspondiente judicialización y posterior solicitud de medida de aseguramiento

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Autoridades del municipio de Buenavista entregan parte de tranquilidad tras homicidio que rompió racha de tres años sin casos

El pasado siete de febrero se registró un homicidio en zona rural del municipio que generó consternación puesto que hace tres años no se registraban casos de criminalidad.

El alcalde del municipio Jhon Steban Aristizábal se refirió a la situación de seguridad donde fue claro que la tranquilidad prevalece en el territorio puesto que el homicidio registrado en los últimos días fue algo externo en el que avanzan las investigaciones para esclarecerlo en su totalidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Afirmó que refuerzan todas las estrategias de seguridad para evitar que se presenten este tipo de hechos que impactan en la comunidad y percepción de seguridad. Manifestó que trabajan de la mano con las autoridades como los patrullajes en zona rural del municipio para brindar todas las garantías y contener cualquier eventualidad que afecte el orden público.

A propósito, en la tarde del lunes se registró un ataque sicarial en el municipio de Montenegro donde dos personas resultaron heridas por arma de fuego. Las víctimas son atendidas en el hospital local y las autoridades investigan para dar con los responsables.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el objetivo de avanzar en la estructuración de estrategias que permitan blindar el sector turístico en materia de seguridad, entendiendo que el turismo es uno de los principales motores económicos del departamento y un eje clave para la generación de empleo y desarrollo, el secretario del Interior encargado, Diego Santamaría, sostuvo un encuentro con la junta de COTELCO capítulo Quindío y el comandante de Policía Quindío, coronel Carlos Mario Bustamante.

Durante el espacio de articulación, se analizaron acciones preventivas y operativas para fortalecer la presencia institucional, mejorar la coordinación con el sector hotelero y reforzar las medidas que garanticen tranquilidad tanto a visitantes como a empresarios y trabajadores. “

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Gremios en el Quindío sostienen que debe mantenerse el incremento del 23% en el nuevo decreto sobre el salario mínimo para evitar mayores afectaciones económicas

Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de reajuste se han generado diferentes reacciones sobre la situación.

El director ejecutivo del comité intergremial del departamento, Juan David Pachón considera que el problema nació desde el decreto inicial del incremento del salario mínimo para este año que estaba muy por encima de lo propuesto incluso desde los sindicatos. Fue claro que los efectos de la decisión están empezando a sentir en el mes de febrero y será más complejo en el mes de marzo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Enfatizó que los empresarios ya habían acomodado sus operaciones al incremento inicial por lo que considera lo más viable es dejarlo como estaba.

Dijo que una eventual modificación sería muy compleja para el sector empresarial porque impactaría en la estructura de las empresas y en otros sectores que dependen directamente del incremento. Confía en que se mantenga el alza que se había establecido en el decreto inicial entendiendo que a pesar del gran impacto que genera, ya los empresarios estaban enfocados en dicho proceso.

En las últimas horas se llevó a cabo una reunión extraordinaria de la Comisión de Concertación Laboral donde el Gobierno Nacional anunció que se mantendrá el incremento del salario mínimo en un 23,7% para 2026, a pesar de la decisión del Consejo de Estado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Invías anuncian medidas por el incremento de los accidentes de tránsito en la vía la línea entre Quindío y Tolima

La Agencia Nacional de Seguridad Vial hoy hace presencia en el túnel de la línea. Me encuentro con el director territorial, el interventor de la vía, contarles que venimos a hacer una visita porque es el corredor vial más importante del país en materia de transporte de carga y está presentando varias fallas o varios problemas en materia de siniestralidad vial.

Estamos ubicados en el corredor cruce cordillera central en sentido Calarcá, Cajamarca, donde en varias paradas hemos identificado unos sitios donde se nos han presentado una serie de eventos, algunos muy graves y otros leves, pero semanalmente desafortunadamente nos vemos abocados a atender algún evento donde se involucra la carga pesada, sobre todo por deficiencias de los vehículos en los frenos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde el Invías indicaron “Es necesario aumentar la capacitación a los usuarios, a los conductores que transitan por este corredor vial, porque este corredor vial requiere el conocimiento, el conocimiento técnico de cómo conducir a través de esta vía. Pero también se van a hacer con la con la asistencia de la Agencia Nacional de Seguridad Vial unos estudios, un análisis de seguridad vial para determinar puntos de mayor velocidad, puntos donde es necesario que los usuarios tengan precauciones adicionales a las que puedan tener.

Necesitamos unas intervenciones oportunas, pero estas intervenciones vienen determinadas por una primera inspección y auditoría real del estado de las vías, en las cuales la Agencia Nacional de Seguridad Vial se compromete a hacer el análisis completo de todo el corredor para ver cuáles son los sitios y los puntos específicos en los cuales podemos intervenir.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, un compromiso también que tenemos que realizar con las empresas de acá del departamento para la revisión del transporte de carga.

Estamos evidenciando que, aunque muchas empresas cumplen los protocolos para el mismo, hay empresas que tienen servicios tercerizados y estos servicios no están teniendo la debida revisión ni están operando con los protocolos que tienen las empresas de acá del departamento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

A ellos también les hacemos un llamado. También estamos revisando el tema de los pesajes que estamos teniendo. Estamos viendo, ingeniero, ustedes ahora me lo contaban, que tenemos pesajes donde se están excediendo las toneladas que están autorizadas para que circulen en las vías.

Entonces, son una suma de factores que hoy estamos revisando y esperamos desde la Agencia Nacional de Seguridad Vial en conjunto con el Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional, el INVÍAS, los interventores poder intervenir este tramo específico y todos los de más del país que hagan falta, pero hoy nos vamos a centrar en consolidar hoy este una de las despensas del país.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En lo corrido de la presente vigencia 2026, un total de 235 ciudadanos de la capital quindiana se vincularon laboralmente gracias a las acciones de intermediación, orientación y articulación con el sector empresarial lideradas por la Alcaldía de Armenia con su Secretaría de Desarrollo Económico, y que tienen como objetivo mejorar el acceso al empleo en la ciudad.

Este positivo resultado ha sido posible mediante alianzas con empresas y el trabajo conjunto con Invest In Armenia, que promueve la llegada de nuevas inversiones al municipio y, con ello la generación de nuevas vacantes y oportunidades para los habitantes.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Punto de Empleo permanente opera de lunes a viernes, en horario de 8:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 5:00 p. m., en el cuarto piso del Centro Administrativo Municipal, CAM.

Adicionalmente, los miércoles y viernes se presta atención en los CDC Ciudad Dorada y Libreros, en el horario de 9:00 a. m. a 12:00 m. y de 2:00 p. m. a 4:00 p. m. Asimismo, el último jueves de cada mes el Punto de Empleo se habilita en la Casa de la Mujer, de 8:00 a. m. a 12:00 m., y el último viernes de cada mes en la Casa de la Juventud, de 2:00 p. m. a 5:00 p. m.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa consolidando el proceso de postulación y acreditación de testigos electorales a través de la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, herramienta tecnológica que fortalece la trazabilidad y el seguimiento de cara a los comicios del 8 de marzo.

Con corte al 15 de febrero, la plataforma registra 5.970 postulaciones de actores electorales que estarán en los comicios del próximo 8 de marzo. Cesar, con el 33%, Valle del Cauca, con el 19.3%, y Córdoba, con 9.9%, son los departamentos que lideran la lista de postulados.

Una vez culminado el término de postulación que reglamentó la Corporación, se procederá a la acreditación de los actores mediante la expedición del correspondiente acto administrativo electrónico y la generación de la credencial digital con correspondiente código QR; con estos documentos, cada uno de ellos puede cumplir la función que le fue asignada el día de la contienda.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el propósito de facilitar la atención directa y oportuna de los ciudadanos en cuanto a impuesto Predial y catastro, entre otros, la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Hacienda Municipal, confirmó que se realizarán nuevas jornadas de atención al contribuyente, como parte de la estrategia “Hacienda Más Cerca de Ti”.

Los puntos que estarán habilitados esta semana serán el auditorio de Fenalco, ubicado en la avenida Bolívar entre calles 8 y 9, el jueves 19 de febrero, de 9:00 a. m. a 12:00 m., mientras que el viernes 20 de febrero, de 11:00 a. m. a 6:00 p. m., será en el centro comercial Portal del Quindío.

Durante la actividad, los contribuyentes podrán resolver inquietudes relacionadas con el portal tributario (ICA), el Impuesto Predial y el avalúo catastral, así como realizar el pago de sus obligaciones en los puntos habilitados con datáfono.

Los trámites tributarios también pueden realizarse de manera virtual a través del Portal Tributario de la Alcaldía de Armenia en www.armenia.gov.co.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia reiteró el llamado a la ciudadanía tras evidenciar una inadecuada disposición de residuos sólidos en el sector del parque Laureles, donde depositaron bolsas y desechos abandonados en el espacio público, fuera de los horarios establecidos para su recolección.

Esta situación genera acumulación de residuos, malos olores, proliferación de vectores y deterioro del entorno, afectando no solo la imagen del sector sino también la salud pública y la calidad de vida de los habitantes y visitantes del parque.

Desde EPA recordaron que es fundamental respetar los horarios de recolección y disponer las bolsas únicamente en los tiempos autorizados.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia realizó el pasado domingo 15 de febrero una jornada especial de limpieza en los sectores de Las Colinas y La Cuyabra, -entre el barrio La Miranda y Santander, recogiendo más de 35 toneladas de residuos sólidos y residuos sólidos especiales como: maderas, muebles y enseres, dispuestos de manera inadecuada por los residentes en estos puntos que se han identificado por la entidad como sectores de mala disposición.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Departamento Administrativo de la Función Pública y la Superintendencia de Notariado y Registro redefinieron la fecha límite para la inscripción de los aspirantes a convertirse en curadores urbanos de uno de los 45 municipios donde está abierta la convocatoria.

Los interesados en participar tendrán plazo para inscribirse hasta el 16 de junio próximo. Gracias a este proceso, serán seleccionados los profesionales que fungirán como curadores en diferentes ciudades y municipios colombianos, entre ellos en la ciudad de Armenia, Quindío.

Una vez surtida la etapa de inscripción de los aspirantes y entrega de los documentos, se dará paso a la verificación de los requisitos de admisión, la publicación del listado de admitidos, la recepción y la respuesta a las reclamaciones sobre la lista y, por último, la publicación de los resultados definitivos que, según el cronograma, está programada para el 21 de octubre próximo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Universidad La Gran Colombia Armenia abrió oficialmente las inscripciones para sus programas de posgrado correspondientes al primer semestre de 2026, consolidando una oferta académica diversa y pertinente con las necesidades actuales del entorno profesional.

En total, la institución cuenta con 16 programas de posgrado en distintas áreas del conocimiento, diseñados para fortalecer competencias, actualizar saberes y ampliar las oportunidades de crecimiento laboral de sus estudiantes.

La apertura inicia con la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales, que pone a disposición de los profesionales cinco especializaciones y tres maestrías, configurando una propuesta académica robusta que responde a los desafíos jurídicos, sociales y políticos contemporáneos.

Los interesados podrán iniciar su proceso de inscripción y conocer los detalles de cada programa a través de los canales oficiales de la universidad. Inscripciones abiertas para nuestros posgrados. Más información: 321 816 3340 www.ugc.edu.co/armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

318 caficultores de los 12 municipios del Quindío celebraron haber culminado con éxito el curso “Administración de la Empresa Cafetera”, certificado por la Universidad del Quindío, a través de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social.

Este proceso de formación hizo parte de un proyecto financiado con recursos del Sistema General de Regalías, liderado por la Gobernación del Quindío y ejecutado a través de la empresa Proyecta.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gobernador del Quindío Juan Miguel Galvis Bedoya recibió en su despacho a la delegación encabezada por la cónsul general de Italia en Colombia, Paola Orsini, quien estuvo acompañada de Humberto Grimaldo Durán, director del Observatorio Regional de Responsabilidad Social para América Latina y el Caribe, e igualmente del representante de las universidades públicas italianas Pietro Tuscano.

De manera particular, en materia educativa exploraron la posibilidad de acceder a becas públicas a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, a las cuales podrían acceder estudiantes del Quindío; e igualmente, se habló de apoyo para el proyecto que impulse la Cátedra de la Quindianidad y el fortalecimiento de los saberes ancestrales en este territorio colombiano.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Ganó el Deportes Quindío, derroto 1 a 0 a Barranquilla en el estadio Centenario de Armenia por la quinta fecha del torneo betplay Dimayor de la B y es colíder del campeonato con 13 puntos los mismos que el Real Cartagena, el próximo partido del equipo milagroso será de visitante ante Envigado el 24 de febrero a las 3y30 de la tarde.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

De otro lado, El ciclista Christopher Silva Galindo dejó en alto la bandera del departamento del Quindío al subirse al pódium de la categoría Junior en el Costa Rica Open DH única válida profesional de Down Hill en Costa Rica avalada por la UCI, y ocupar el cuarto lugar en la clasificación general.