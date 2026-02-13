Viernes 13 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el centro de Armenia se llevó a cabo la captura del reconocido abogado Rubén Dario García de 69 años de edad.

A través de las redes sociales, el general William Oswaldo Rincón, director general de la Policía Nacional informó que en un trabajo articulado entre la institución e Interpol llevaron a cabo la retención de dos ciudadanos colombianos requeridos por autoridades de EE. UU. por los delitos de tráfico internacional de estupefacientes y concierto para delinquir.

Sostiene que los retenidos serían cabecillas de la organización criminal internacional ‘The Devils’, estructura dedicada al envío de cocaína hacia Estados Unidos y Europa, afectando la seguridad global y financiando economías ilegales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En un solo día y en estricto en cumplimiento de la normatividad vigente, Migración Colombia inadmitió a cuatro ciudadanos de nacionalidad estadounidense quienes pretendían ingresar al país a través de los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, todos reseñados por agencias de seguridad como agresores sexuales de menores de edad que representan un riesgo inminente para niños, niñas y adolescentes, y convivencia ciudadana.

Gloria Esperanza Arriero López, directora general de Migración Colombia. Informó “Migración Colombia no para: en las últimas horas fueron inadmitidos cuatro ciudadanos estadounidenses que registraban alerta Angel Watch por delitos relacionados con explotación y abuso sexual infantil. Los casos se presentaron en los aeropuertos de Armenia, Barranquilla, Bogotá y Cartagena, como resultado de un control migratorio estricto y articulación internacional en materia de seguridad migratoria”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las inadmisiones se dieron en los aeropuertos de El Edén, en Armenia, ante la alerta migratoria asociada a un pasajero del vuelo 651 de la aerolínea Spirit, procedente de Fort Lauderdale.

Estas cuatro inadmisiones son el resultado efectivo de las alertas de la plataforma Angel Watch en conjunto con el compromiso de oficiales de Migración Colombia, quienes hacen control migratorio las 24 horas del día en las principales terminales aéreas para identificar los viajeros reseñados, aplicar las medidas de inadmisión y devolverlos al país de donde provienen los vuelos en coordinación con aerolíneas internacionales, anticipándose a posibles delitos sexuales de extranjeros que sistemáticamente viajan a Colombia con fines de explotación sexual.

Migración Colombia hace uso efectivo de la alianza con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, a través del programa Angel Watch, que permite identificar ciudadanos estadounidenses reseñados por delitos sexuales contra menores de edad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Sala Penal del tribunal Superior de Armenia revocó la sentencia condenatoria del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío.contra el medico ginecólogo ángel Eduardo luna moreno sentenciado diez años ocho meses de prisión por el delito de Acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir con circunstancias de agravación.

Cabe recordar que los hechos se presentaron en la Clínica La Sagrada Familia en el área de consulta externa, el día 18 de febrero de 2021, donde una mujer señaló al acusado como la persona que le realizó maniobras sexuales que desbordaron el examen ginecológico y que ella consideró como un abuso sexual.

Los magistrados del tribunal indicaron en el fallo que “El análisis de la totalidad de la prueba arroja grandes dudas que no es posible dilucidar, no es posible afirmar que la conducta descrita por la denunciante no existió, pero tampoco es posible concluir más allá de toda duda razonable, que el examen médico desbordó su cometido realizando actos eróticos sexuales en la paciente.

Y agrega “Como la Fiscalía no demostró, más allá de toda duda razonable, la autoría y responsabilidad penal del acusado, deberá darse aplicación al principio in dubio pro reo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Por eso el tribunal e el fallo señala “revocar la sentencia condenatoria emitida el 8 de julio de 2025 por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Armenia, Quindío, en disfavor de ángel Eduardo luna moreno, en su lugar, absolverlo por duda probatoria.

Cabe recordar que La presente sentencia se notifica en estrados y contra la misma procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro de los cinco (5) días siguientes a esta comunicación

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Aumenta la criminalidad en Armenia, ya son 14 homicidios en lo corrido del año. En el caso reciente dos hombres fueron asesinados con arma de fuego al sur de la ciudad, El incremento es significativo porque van 14 homicidios a la fecha y en el mismo periodo del año anterior eran nueve casos.

El nuevo caso de homicidio se registró en el barrio La Fachada al sur de la ciudad donde dos hombres fueron asesinados con arma de fuego por sicarios que posteriormente huyeron del lugar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El reporte lo entregó el secretario de Gobierno de la ciudad, Carlos Arturo Ramírez quien manifestó que las dos víctimas registraban antecedentes judiciales y no descartan que el caso esté relacionado con ajuste de cuentas por el tráfico de estupefacientes.

Envío un llamado a la ciudadanía puesto que han evidenciado que cuando se registran este tipo de situaciones no se entregan los videos de cámaras de seguridad a las autoridades que sería contundente para esclarecer y dar con la captura de los responsables.

Enfatizó que todo el panorama de criminalidad por el que atraviesa actualmente la ciudad es un fenómeno derivado del tráfico de estupefacientes lo que desata una guerra entre bandas delincuenciales por el control territorial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia activaron ruta de atención por amenazas a cinco candidatos y líderes políticos de cara a las próximas elecciones de Congreso

El caso que se conoció en las últimas horas fue el de la candidata a la cámara de representantes por el partido Cambio Radical, Yenny Trujillo quien denunció amenazas a través de las redes sociales.

A propósito, el secretario de Gobierno de la ciudad Carlos Arturo Ramírez sostuvo que recientemente conocieron de esta situación y avanzan en el proceso respectivo de acompañamiento.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Además, mencionó que ya tenían reportes de cuatro candidatos y líderes políticos que denunciaron amenazas en su contra entre esas Luisa León, Sandra Paola Hurtado y Jesús Bedoya.

Afirmó que tras este tipo de casos han activado las rutas de atención correspondientes con la Policía, Fiscalía, Ejército y la Unidad Nacional de protección.

Destacó que llevaron a cabo un comité de seguimiento electoral donde se generan todas las garantías para las elecciones tanto del congreso como las presidenciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el Quindío implementan medidas de prevención ante la instrumentalización de menores por grupos delincuenciales

En el marco del día internacional de las manos rojas contra el reclutamiento de niños y jóvenes, el coronel Carlos Mario Bustamante comandante de la Policía del departamento dijo que trabajan en la protección de los menores a través de infancia y adolescencia con el fin de evitar que sean parte de grupos delincuenciales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Advirtió que la preocupación se centra en la utilización de los niños y adolescentes para temas delictivos como en el transporte de sustancias y mendicidad por eso es clave fortalecer las estrategias.

Reconoció que los municipios donde se genera la problemática son en Armenia y Calarcá por eso allí implementan mayores esfuerzos en articulación con las autoridades municipales.

Dijo que es complejo el tema con padres de familia que deben también ser responsables en los comportamientos de sus hijos, aunque entiende el panorama de que deben sostener a sus familias y dejarlos solos por fuerza mayor.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el marco de la tercera mesa de seguimiento al cumplimiento del fallo judicial, la Personería Municipal de Armenia participó en la revisión de las órdenes proferidas dentro de una acción de tutela que busca garantizar los derechos fundamentales de las comunidades indígenas Emberá Katío y Embera Chamí, actualmente en situación de vulnerabilidad en el municipio.

En este espacio de articulación interinstitucional participaron representantes de la Alcaldía de Armenia, la Gobernación del Quindío, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Defensoría del Pueblo, la Personería Municipal de Armenia y delegados de las comunidades indígenas, con el propósito de evaluar los avances y definir acciones concretas frente a los compromisos establecidos en el fallo en firme, emitido en junio de 2025.

Durante la mesa se abordaron temas prioritarios como la garantía de la seguridad alimentaria, el registro de damnificados a cargo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la reubicación provisional de las comunidades, el acompañamiento técnico para la siembra de semillas, así como la adecuación de cocinas comunitarias y la adquisición de cubiertas (tejas) que permitan mejorar las condiciones de habitabilidad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Actualmente, la comunidad Emberá Katío se encuentra ubicada de manera provisional en el barrio Miraflores, específicamente en el puesto de salud del sector, el cual requiere adecuaciones urgentes para garantizar condiciones de vida dignas.

Entre las necesidades priorizadas se encuentran la reparación de la cocina y la cubierta del inmueble, las cuales deberán realizarse bajo un enfoque étnico y diferencial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Frente a la comunidad Emberá Chamí Kibara, se evidenció que aún no existen avances significativos en materia de reubicación, situación que genera especial preocupación por parte de los organismos de control.

De acuerdo con lo expuesto por la Defensoría del Pueblo, varios de los compromisos adquiridos por las entidades territoriales no han sido cumplidos, por lo que se solicitó a la Agencia Nacional de Tierras actuar con prontitud frente a la reubicación final.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Más de 30 eventos asociados a fenómenos de remoción en masa han sido atendidos por el equipo de Gestión del Riesgo de la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) en los municipios de Génova, Buenavista y Armenia, en el marco de los frentes fríos y las lluvias atípicas que actualmente se presentan en el país.

Las visitas técnicas se realizan por solicitud y en articulación con las administraciones municipales, con el objetivo de evaluar las afectaciones registradas, determinar posibles causas y emitir conceptos técnicos que permitan orientar acciones de mitigación.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En el municipio de Génova, los sectores más afectados se ubican en las veredas La Primavera, San Juan, Río Rojo y Río Gris. En Buenavista, se reportan eventos en las veredas La Cabaña y Los Sauces; mientras que en Armenia se han atendido casos en los barrios Palmares del Recreo y Manuela Beltrán Bajo.

De acuerdo con los análisis preliminares, varios de los deslizamientos registrados durante esta temporada están asociados a prácticas ambientales inadecuadas, entre ellas el manejo deficiente de aguas lluvias, la intervención inadecuada del suelo y la implementación de cultivos no acordes con la vocación del terreno, lo que favorece la saturación y pérdida de estabilidad de los suelos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Empresas Públicas de Armenia revisó una socavación registrada en una vía pública ubicada en inmediaciones del Centro Comercial El Café en la carrera 18 con calle 17 esquina, donde, desde el primer momento, se activó el equipo técnico para realizar la verificación correspondiente.

Tras el reporte, se iniciaron las labores de excavación y localización de la tubería de alcantarillado, con el fin de identificar el origen de la afectación. Estas acciones permiten evaluar la red principal y determinar el alcance de la intervención que se requiere para garantizar una solución efectiva y segura.

En el punto se adelanta la inspección de una red de alcantarillado de 16 pulgadas, infraestructura fundamental para el adecuado manejo de las aguas residuales del sector. El equipo operativo realiza una revisión detallada de la tubería, conexiones y condiciones del terreno, con el propósito de establecer las reparaciones necesarias y prevenir futuras afectaciones.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Después de un proceso de diálogo y concertaciones, la Alcaldía de Armenia acordó el traslado definitivo de los vendedores informales ubicados en el sector del puente de la calle 26, iniciando la recuperación de este punto estratégico para la movilidad y el orden urbano en Armenia.

Lo anterior fue confirmado por la Administración Municipal, por medio de la Secretaría de Gobierno y Convivencia, el Departamento Administrativo de Bienes y Suministros, la Personería Municipal, la Empresa de Desarrollo Urbano, EDUA, y la Asesora del Despacho del señor Alcalde, despachos que informaron de los compromisos adquiridos y que materializaron la fase operativa de la reubicación, definiendo responsabilidades puntuales frente al nuevo espacio destinado para el desarrollo de la actividad comercial.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En consecuencia, los vendedores serán reubicados en el Centro Comercial del Café, ubicado frente al Centro Administrativo Municipal, CAM, como parte del diálogo institucional definido y que brindará beneficios en los cánones de arrendamiento.

“Los comerciantes serán reubicados en espacios comerciales que incluyen: dos locales comerciales, uno de mayor dimensión y otro complementario, de los cuales se les brindará una reducción del 50% frente al valor comercial establecido al público”, indicaron desde la Secretaría de Gobierno y Convivencia.

Asimismo, se anunció que, como medida de respaldo y alivio económico, la Administración Municipal otorgará ocho meses de condonación del canon de arrendamiento, correspondientes a 48 millones de pesos: seis meses contados a partir del traslado efectivo y dos meses adicionales mientras los vendedores realizan la adecuación interna de los espacios, proceso que será asumido por ellos conforme a los lineamientos técnicos establecidos.

Dentro de los compromisos adquiridos, los vendedores procederán al desmontaje de la infraestructura actualmente instalada en el puente de la 26, tres días antes del traslado, el cual se realizará de manera voluntaria y a más tardar el 30 de marzo del presente año.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La alcaldía de Calarcá amplió el plazo para los descuentos del 20% en el pago del impuesto predial unificado

El 12 de febrero en sesión ordinaria del Concejo Municipal fue aprobado el Proyecto de Acuerdo No. 002 del 2026 por medio del cual “Se modifica temporalmente el Artículo 193 del Acuerdo 026 del 18 de diciembre de 2025”.

Con 14 votos a favor por parte de los corporados, esta iniciativa generará un alivio para los contribuyentes calarqueños, pues se amplía el plazo para hacer efectivos los descuentos por pronto pago del Impuesto Predial Unificado.

Así la cosas, los descuentos serán hasta del 20% pagando la totalidad del impuesto a más tardar el 27 de marzo, y del 10% para los contribuyentes que realicen el pago hasta el último día hábil del mes de abril:

“Como tuvimos un retraso en la salida de la liquidación del impuesto debido a una tardanza en la entrega de la base de datos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, propusimos ampliar el plazo de los descuentos del 20% y del 10%, incentivando así el pronto pago de los contribuyentes”, aseguró Sandra Viviana Mosquera Salazar, Tesorera Municipal.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Docentes en Armenia evidencian que la entrega de medicamentos sigue siendo la mayor problemática en la atención de salud

En el auditorio del sindicato de educadores del Quindío se llevó a cabo una reunión de la veeduría de salud y la coordinación de la Fiduprevisora para analizar la situación que vive el magisterio.

Carolina Villoria es docente de la institución educativa La Adiela de la ciudad y sostuvo que son varias las falencias que padecen como el tema de la entrega de medicamentos donde de cinco solo les entregan uno. Afirmó que muchos de los medicamentos son costosos y esenciales para el tratamiento de las enfermedades por lo que urgen que sean entregados a tiempo.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Considera que las soluciones no se ven que se generen en el menor tiempo porque en muchas ocasiones se realizan las reuniones, pero no hay concreta una medida que permita solventar la problemática. Ante esto, dijo que por eso deben salir a las calles para manifestarse contra esas falencias y luchar por el derecho a la salud.

Agregó que el impacto es negativo porque disminuye la calidad de vida de los docentes y no van a lograr cumplir con la jornada laboral por la incapacidad ante la cancelación de citas y no entrega de medicamentos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades de tránsito en Armenia anunciaron que iniciaron la fase 2 del proceso de chatarrización de vehículos

Avanza el proceso de chatarrización con el fin de evacuar los vehículos abandonados en la antigua estación del ferrocarril y contiguo al estadio centenario de la ciudad.

El secretario de Tránsito, Daniel Jaime Castaño informó que están finalizando la etapa 1 donde ya fueron evacuadas más de 1.600 motos que había en las antiguas instalaciones de la dependencia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que solo hay unas pocas que allí permanecen, pero destacó que realizan un proceso de peritaje teniendo en cuenta que la mayoría de esos vehículos son de situaciones de accidentes por lo que ya interviene la Fiscalía.

Asimismo, mencionó que ya iniciaron la fase 2 que está relacionado con los patios que tienen contiguo al Estadio Centenario de la ciudad para notificar a los usuarios y lograr establecer el proceso de depuración.

Recordó que están dando aplicación a la Ley 1730 del 2014, la cual establece la figura de estado de abandono para estos vehículos cuando ya llevan más de un año allí inmovilizados y que el propietario del vehículo no se ha acercado a reclamarlo

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Desde Empresas Públicas de Armenia, EPA informa a la comunidad residente de la comuna 6, barrios La Clarita, Villa Jimena, el conjunto residencial El Cortijo y sectores aledaños que realizan el cierre total del tránsito vehicular.

El cierre será hoy viernes 13 de febrero y mañana sábado 14 de febrero, Horario del cierre de 7:00 am a 5:00 PM es decir todo el día.

Los cierres según EPA se hacen toda vez que necesitan el espacio de la vía para los diferentes trabajos que se llevan a cabo con la reposición del alcantarillado.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con motivo de una evento de duatlón que se llevará a cabo este domingo 15 de febrero en Armenia denominado El Powerman Colombia 2026 habrá cierre de vías al norte de la capital del Quindío.

El secretario de tránsito y transporte de Armenia, Daniel Jaime Castaño indicó que “el domingo 15 de febrero se va a tener el desarrollo de la competencia Powerman eh donde se van a tener unos cierres viales en toda la avenida Bolívar, la carrera 14 desde la calle 9 y hasta el sector de Oro Negro, en ambos sentidos va a estar cerrada, los cierres se inician a las 5 de la mañana y estará cerrado o la autorización está hasta el mediodía y esperamos pues de que si se termina antes esta competencia se vayan habilitando las vías.

Y agregó “Recordamos tomar vías alternas para las personas que se requieran movilizar por estas zonas, como lo es la avenida Centenario, la carrera 18, la carrera 19.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El principal hospital del Quindío continúa fortaleciendo el programa de apoyo emocional con perros para pacientes que están en UCI

Recordemos que el piloto se dio a conocer en el mes de junio del año 2025 donde el hospital San Juan de Dios de Armenia junto con Panaca inició el programa de apoyo emocional con animales.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño destacó que continúan implementando el programa y en diciembre tuvieron un alto en el programa teniendo en cuenta la época de fin e inicio de año, sin embargo, aclaró que ya están nuevamente activos en la unidad de cuidados intensivos para la atención psicosocial de pacientes con las mascotas.

Asimismo, aseguró que lograron realizar mediciones que permitieron evidenciar que los niveles de presión arterial pueden disminuir y generar una mejoría en la salud mental de los pacientes con estancias prolongadas en el hospital.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, En Armenia impusieron medidas sancionatorias a quienes protagonizaron riñas en el marco de un partido del Deportes Quindío

En el encuentro deportivo del pasado lunes 9 de febrero entre el Deportes Quindío e Independiente Yumbo en el estadio Centenario de la ciudad generó alteración del orden público por lo que fueron impartidas medidas sancionatorias en contra de los presuntos responsables de los hechos de violencia.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez explicó que en la Comisión Local de Fútbol impusieron medidas a tres personas identificadas como responsables de riñas con armas blancas y piedras que se registraron en el partido pasado al interior y los alrededores del estadio.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Enfatizó que la sanción está relacionada con la prohibición del ingreso al escenario deportivo durante las próximas seis fechas en las que el equipo juegue como local. También dio a conocer que protagonizaron ataques contra la fuerza pública por lo que solicitaron la respectiva judicialización.

Es de anotar que, en cuanto al partido entre Deportes Quindío y Barranquilla, programado para el próximo lunes 16 de febrero a las 7:30 p. m., este fue clasificado como evento tipo C, es decir de riesgo bajo y la apertura de puertas será a las 6:30 de la tarde donde habrá promoción dos por uno en boletería.