Lunes 16 de febrero, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Gracias al perro Nico, la Policía decomisó 370 gramos de marihuana ocultos en chorizos en el aeropuerto El Edén de Armenia. Foto: Cortesía Policía Quindío

Armenia

En el Quindío las fuertes lluvias y los derrumbes han dejado 27 familias damnificadas en especial en los municipios de Génova, Córdoba, Calarcá y Armenia

Según la Unidad departamental de la Gestión del Riesgo, Udegerd del Quindío a la fecha se han registrado 43 emergencias en el departamento asociadas principalmente a la actual temporada de lluvias.

Jaider Hidalgo, coordinador de la Udegerd explicó “La tipología registrada en estos eventos tenemos remociones en masa, crecientes súbitas, caídas de árboles, vendaval, un daño vial, tres incendios estructurales, un evento con materiales peligrosos, una contaminación de fuente hídrica, además de relacionados con colapso estructural, accidentes de tránsito, daño eléctrico y algunas atenciones prehospitalarias.

Y agregó “Las afectaciones en infraestructura y población, tenemos 22 viviendas destruidas, 27 familias damnificadas, ocho viviendas averiadas, ocho familias afectadas. 69 personas afectadas, 53 adultos, 16 menores. Lamentablemente, se reportan dos personas lesionadas como consecuencia de estos eventos.

Los municipios con mayor afectación tenemos el municipio de Génova, este hermoso rincón quindiano quien reporta 35 eventos de remoción en masa y deslizamientos en la zona rural y urbana. Asimismo, Calarcá con cuatro situaciones, Córdoba con tres y la ciudad de Armenia donde lamentablemente 27 familias quedaron sin nada.

Hacemos un llamado especial a la comunidad para que tenga en cuenta nuestras recomendaciones. Evitar transitar por zonas de ladera inestables. No realizar paseos de olla en ríos o quebradas durante la temporada de lluvias. Reportar oportunamente cualquier situación de riesgo a las autoridades locales.

Mantener limpio los canales y sistemas de drenaje y asimismo en sus viviendas canales, canaletas por donde las aguas lluvias tienen tienden a dar evacuación de esas canales que en ocasiones tenemos obstaculizadas.

No paran las emergencias en la cordillera del Quindío por las lluvias, el alcalde del municipio de Génova hizo un llamado de SOS al gobierno regional y nacional para atender los derrumbes que sobrepasan la capacidad de respuesta.

Durante este fin de semana las lluvias no se han detenido en el Quindío provocando graves problemas por los deslizamientos de tierra en la zona rural del municipio de Génova.

El alcalde del bello rincón quindiano como es conocido Génova, Diego Fernando Sicua explicó “La magnitud de los eventos ha generado una alta demanda operativa y hoy nuestra capacidad instalada se ve superada por el número de situaciones reportadas y por eso adelantan gestiones para fortalecer la atención con apoyo del Gobierno departamental y el Comité de Cafeteros, entidades que han manifestado su disposición para respaldar la intervención en los puntos críticos.

Cuatro veredas las más afectadas en Génova, San Juan, Cumaral, La Esmeralda y La Coqueta crecientes súbitas, deslizamientos por remoción en masa, afectaciones en vías terciarias y daños en algunas viviendas.

Cinco viviendas consumidas por las llamas y 18 personas damnificadas dejó como saldo incendio en la madrugada de hoy lunes 16 de febrero en el municipio de Quimbaya en el Quindío.

En noticias judiciales, Como Esmirth Sánchez Jaramillo de 45 años de edad, fue identificada la persona que fue asesinada en el municipio de La Tebaida, en la noche del sábado 14 de febrero 2026 sobre las 9 de la noche.

El hecho se presentó en el barrio Alfonso López, cuando fue lesionado con arma de fuego momentos en que se encontraba en la puerta de su residencia, el cual es trasladado a centro asistencial, donde fallece por la gravedad de las heridas.

La víctima según la Policía registra anotación en el Sistema Penal Oral Acusatorio por el delito de inasistencia alimentaria en el año 2005.

Mientras que en Armenia murió luego de recibir lesiones con arma blanca un hombre identificado como Yobany Alexánder Bonilla Osorio, de 39 años de edad, en hechos que se presentaron el pasado miércoles entre los barrios San José y El Bosque en Armenia.

De otro lado se presentó ataque sicarial en el municipio de Circasia en el Quindío, donde una personal resultó gravemente herida y al parecer minutos después murió en un centro asistencial.

Gracias al perro antinarcótico de la Policía, Quindío, Nico incautaron marihuana en el aeropuerto Internacional el Edén de Armenia.

Según la información de las autoridades, en labores de prevención y control en el aeropuerto internacional El Edén, capturaron en flagrancia a un ciudadano por el delito de tráfico, fabricación y/o porte de estupefacientes, que tenía como destino Armenia - Bogotá - Brasil.

La acción dio lugar gracias a ese trabajo minucioso que realizan los policiales en el lugar en compañía del canino “Nico”, el cual con su olfato infalible da la señal de sentado en una maleta y al verificar al interior se encuentran una bolsa con unos chorizos y al abrir dichos alimentos observan varios paquetes con marihuana con un peso 370 gramos.

De inmediato se le informa a la aerolínea para que esta persona dueña de la maleta, hiciera presencia en el lugar, es allí cuando llega el propietario un hombre 33 años de edad, al cual se le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito antes mencionado, siendo dejado a disposición de la autoridad competente.

El cierre de una discoteca, la expedición de 52 órdenes de comparendo y la inmovilización de 15 motocicletas, es el balance del operativo interinstitucional liderado por la Alcaldía de Armenia el fin de semana para fortalecer la seguridad y el control en zonas priorizadas de la ciudad.

Las acciones interinstitucionales y el Plan Baliza fueron coordinados por la Secretaría de Gobierno y Convivencia en los sectores del Club de Tiro, Caza y Pesca, los establecimientos nocturnos del centro de la capital y en el barrio Santander.

Con el apoyo de la Policía Nacional, el Grupo de Operaciones Especiales, GOES; la Secretaría de Tránsito y Transporte de Armenia, SETTA; el Grupo Anti contrabando, la Secretaría de Salud, el Ejército Nacional y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Dian, concentrando capacidades operativas, de control y verificación en puntos estratégicos previamente identificados.

Carlos Arturo Ramírez Hincapié, secretario de Gobierno y Convivencia sobre el balance indicó “Como resultado del operativo, la Policía Nacional realizó 210 registros a personas y verificó 102 automotores. En general, las acciones dejaron 52 comparendos y 15 motocicletas inmovilizadas, además de la incautación de elementos que representan riesgo para la seguridad ciudadana.

El principal hospital del Quindío, el San Juan de Dios de Armenia decidió restringir los servicios para los usuarios de la EPS Asmet Salud por no pagar la millonaria deuda con el centro asistencial

La EPS Asmet Salud le adeuda 16 mil millones de pesos el hospital San Juan de Dios de Armenia por esta razón, las directivas del centro asistencial aseguran que después de agotar todas las instancias de diálogo y conciliación durante el último año, el Hospital Departamental Universitario San Juan de Dios anuncia medidas de contención de servicios para la EPS Asmet Salud.

Incumplimiento de pagos de Asmet Salud

Desde el hospital indica que “La falta de garantías contractuales y el incumplimiento reiterado en los pagos ponen en riesgo la operación de nuestro hospital. Como institución pública, es nuestro deber actuar con responsabilidad para evitar una crisis financiera que afecte la atención general del departamento. un año de gestiones, mesas de conciliación y reciente negativa de la EPS Asmet Salud para formalizar compromisos financieros claros.

Hospital solo atenderá urgencias vitales de usuarios de Asmet Salud

Debido al incumplimiento reiterado en los acuerdos de pago y la falta de garantías contractuales por parte de la EPS, la institución implementará medidas de contención en la prestación de servicios, por eso bajo el principio de protección a la vida, el Hospital seguirá garantizando la atención a los siguientes casos de urgencias:

TRIAGE I (Atención Inmediata): Pacientes con inminente riesgo vital que requieren reanimación, condiciones que por norma requieran atención médica.

TRIAGE II (Atención hasta 30 min): Pacientes con riesgo de deterioro rápido, pérdida de órganos o dolor extremo.

Los demás servicios y procedimientos que no sean categorizados en TRIAGE I Y II serán contenidos temporalmente para los usuarios de esta EPS.

la secretaria de salud del Quindío Luisa Arcila Arcila afirmo “Desde la Secretaría de Salud venimos haciendo seguimiento y un acercamiento permanente entre el hospital y la EPS, porque nuestro objetivo es que se solucione esta situación y se logre garantizar y eliminar barreras en la prestación de los servicios de salud para todos los afiliados”

Habitantes de conjuntos residenciales al norte de Armenia sobre la avenida Centenario denuncian que debido al movimiento de tierra que se viene presentando en un lote de ese sector está provocando el represamiento de aguas lluvias, así amaneció el ingreso al conjunto residencial Quintas de Palermo.

Los vecinos del sector relatan “las inundaciones llegaron a Armenia, y no solo por culpa del invierno, sino por la falta de control e irresponsabilidad de las Autoridades, que permitieron tumbar más de 100 árboles y llenar con tierra la cañada y corredor ambiental de la Avenida Centenario con calle 17 Norte, y que taparan los colectores de agua”

Caracol radio conocimos que los administradores del conjunto residencial interpusieron una querella y que además han reportado el hecho a las autoridades de Armenia, pero dicen que no hacen nada al respecto

El director de Planeación de la alcaldía de Armenia, Diego Ramírez manifestó que “tenemos un proceso en la inspección de control urbano porque lo que están haciendo ese lleno ahí sin permiso. Le cuento, ese lleno no tiene licencia. Adicional a eso nos han dado una licencia y resulta que no corresponde con los datos del predio.

Y agregó “Nosotros iniciamos el proceso ya por inspección urbana ese tema de la licencia y está vinculada dos uniones temporales que están ahí liderando eso, más la empresa que está haciendo el lleno que es la empresa de RG Construcciones que también se le inició un proceso sancionatorio por la Corporación Autónoma y efectivamente esa inundación se está generando por ese lleno por ese lleno sin licencia.

Ante las manifestaciones de una retención superficial de agua lluvia en inmediaciones a un conjunto residencial ubicado en la Avenida Centenario de Armenia, Empresas Públicas de Armenia identificó que esta situación no se debe al sistema de alcantarillado pluvial que maneja la entidad.

Un video de un ciudadano muestra como gran cantidad de agua se acumuló en un punto de este sector sin tener su debida escorrentía y, tras diferentes actividades en la zona por parte de la entidad, se concluyó que un movimiento de tierra fue realizado por una persona que es ajena a la empresa y que no se sabe quién es.

Empresas Públicas de Armenia también recuerda que el sistema de alcantarillado pluvial funciona de manera óptima en la ciudad y que actualmente se adelantan diferentes frentes de obra para la reposición del mismo.

Cabe señalar que allí, en la Avenida Centenario -tramo comprendido entre las calles 19 norte y 26 norte-, también se realiza uno de estos trabajos, metros más arriba de donde se presentó la situación de este domingo 15 de febrero y que nada tiene que ver con lo manifestado por la comunidad.

Empresas Públicas de Armenia atendió de manera inmediata una contingencia en el sistema de alcantarillado del barrio Génesis, donde se registró el rebosamiento de una cámara de inspección y un posterior vertimiento de aguas servidas a cielo abierto. Tras las labores técnicas de limpieza y desobstrucción, el personal de la entidad confirmó que la emergencia fue provocada por la mala disposición y acumulación de residuos.

La obstrucción generó un taponamiento que impidió el flujo normal de las aguas residuales, afectando a la comunidad directamente con olores y rebosamiento de aguas. Los operarios de EPA extrajeron una cantidad significativa de desechos, tales como plásticos, textiles y otros elementos.

Para evitar que estas situaciones se repitan y garantizar el bienestar de la comunidad, La Empresas de Todos hace un llamado a la Cultura Ciudadana no arrojar basuras a las calles no derramar aceites por el lavaplatos respetar las frecuencias de recolección entregar los residuos solo al personal de EPA usar bien los contenedores no arrojar papel higiénico, pañitos húmedos, pañales, entre otros,al inodoro

EPA reitera que el buen funcionamiento del alcantarillado es una responsabilidad compartida. Mientras la entidad mantiene su compromiso con el mantenimiento preventivo, la colaboración de los usuarios es vital para evitar vertimientos que pongan en riesgo la salud pública de los armenios.

Centrales obreras en el Quindío sostienen que va en contravía de los trabajadores la decisión del Consejo de Estado que suspende provisionalmente el decreto del aumento del salario mínimo

En la mañana de este viernes 13 de febrero se conoció que el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente los efectos del decreto que fijó el aumento del salario mínimo para 2026, al adoptar una medida cautelar dentro de una demanda en curso.

Al respecto el presidente de la confederación general del trabajo, CGT en el departamento, Hugo León Echeverry advirtió que la decisión va en contravía de la lucha de los trabajadores para mejorar la calidad de vida y las condiciones laborales.

Recordó que Colombia es uno de los países más desiguales y el gobierno nacional buscaba con el salario mínimo vital disminuir esa brecha entre ricos y pobres. Enfatizó que el gobierno nacional debe ser muy meticuloso a la hora de elaborar el nuevo decreto y establecer los parámetros requeridos.

Considera que debe sostenerse en el mismo valor para no desmejorar lo que hasta ahora se ha logrado para los trabajadores y porque destacó que el gobierno tiene las herramientas suficientes para hacerlo.

Es de resaltar que la medida cautelar estará vigente mientras avanza el proceso judicial que evalúa la legalidad del decreto original sobre el aumento del salario mínimo.

No para la polémica en el Quindío, apareció el supuesto falso sacerdote que durante más de un año oficio misas en la iglesia católica en Armenia, asegura que, si es cura, pero no de la iglesia católica, sino de otra congregación.

Se trata del sacerdote Guillermo de Jesús Zapata que, en diálogo con Caracol Radio, aunque reconoció que no fue ordenado en la iglesia católica, apostólica y romana si es sacerdote de la Fraternidad Apostólica Maria Madre de los Misioneros, y que su pecado fue aceptar la invitación de un sacerdote católico de concelebrar eucaristías, aunque nunca le solicitaron las credenciales.

El presidente del partido conservador Efraín Cepeda rechazó las amenazas contra el vicepresidente nacional del partido y candidato a la cámara de representantes por el Quindío Juan Camilo Cárdenas y pide atención y protección para el aspirante.

La gobernación del Quindío entregó elementos para el fortalecimiento del Mercado Campesino, entre ellos carpas, sillas, mesas, manteles y delantales, con el propósito de generar su identidad institucional, dignificar la labor del campo e impulsar la economía campesina tradicional y los emprendimientos locales.

Con el fin de cumplir con el cronograma de obras, la Alcaldía de Armenia informó que se avanza en el proyecto de peatonalización y semipeatonalización del centro de la ciudad, para lo cual se mantienen para esta semana los cierres parciales en la carrera 17 entre calles 17 y 19, y en la calle 17 entre carreras 18 y 19.

Desde la Secretaría de Infraestructura, responsable de estas intervenciones, se precisó que las obras hacen parte del proyecto de semipeatonalización y peatonalización de varios puntos del centro de la capital quindiana, ejecuciones civiles que cuentan con una inversión superior a los 457 millones de pesos por parte del municipio, recurso ya garantizado hasta la terminación de las obras.

Los trabajos de sempeatonalización son en la calle 16 entre carreras 14 y 16, la carrera 17 entre calles 17 y 20, y la calle 20 entre carreras 16 y 17, mientras que las de peatonalización total son en la calle 16 entre carreras 18 y 19, tramo destinado exclusivamente para el uso de peatones, con el propósito de dinamizar el flujo y acceso al sector, mejorar las condiciones urbanas y ofrecer espacios más seguros y accesibles para residentes, comerciantes y visitantes.

La Cámara de Comercio de Armenia y del Quindío continúa avanzando en el fortalecimiento de la economía popular mediante visitas directas al sector tendero, uno de los principales dinamizadores del comercio local en los municipios del departamento.

Durante estas jornadas de acercamiento, la entidad promueve el acceso de los tenderos a programas de acompañamiento empresarial, formación, asesorías y estrategias de fortalecimiento comercial, orientadas al crecimiento y sostenibilidad de sus negocios.

A partir de hoy lunes 16 de febrero, la facturación del Impuesto Predial podrá ser reclamada en los cinco puntos Vive Digital del municipio. Así lo confirmó la Alcaldía de Armenia, por medio de la Secretaría de Hacienda, despacho que invitó a los ciudadanos a que efectúen esta diligencia, la cual tendrá el acompañamiento de la Secretaría TIC.

Se recalcó que el plazo máximo para acceder al descuento por pronto pago vence el 31 de marzo de 2026 y dicha transacción podrá realizarse en las entidades bancarias autorizadas, en las cajas de la Tesorería Municipal, o de forma virtual a través de PSE, ingresando al Portal Tributario.

El principal hospital del Quindío continúa fortaleciendo el programa de apoyo emocional con perros para pacientes que están en UCI

Recordemos que el piloto se dio a conocer en el mes de junio del año 2025 donde el hospital San Juan de Dios de Armenia junto con Panaca inició el programa de apoyo emocional con animales.

La gerente del centro asistencial, Diana Carolina Castaño destacó que continúan implementando el programa y en diciembre tuvieron un alto en el programa teniendo en cuenta la época de fin e inicio de año, sin embargo, aclaró que ya están nuevamente activos en la unidad de cuidados intensivos para la atención psicosocial de pacientes con las mascotas.

Asimismo, aseguró que lograron realizar mediciones que permitieron evidenciar que los niveles de presión arterial pueden disminuir y generar una mejoría en la salud mental de los pacientes con estancias prolongadas en el hospital.

En deportes, Hoy hay futbol del torneo betplay Dimayor en el estadio Centenario de Armenia, a las 7y30 de la noche el Deportes Quindío, enfrentará a Barranquilla.

En Armenia impusieron medidas sancionatorias a quienes protagonizaron riñas en el marco de un partido del Deportes Quindío

En el encuentro deportivo del pasado lunes 9 de febrero entre el Deportes Quindío e Independiente Yumbo en el estadio Centenario de la ciudad generó alteración del orden público por lo que fueron impartidas medidas sancionatorias en contra de los presuntos responsables de los hechos de violencia.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez explicó que en la Comisión Local de Fútbol impusieron medidas a tres personas identificadas como responsables de riñas con armas blancas y piedras que se registraron en el partido pasado al interior y los alrededores del estadio.

Enfatizó que la sanción está relacionada con la prohibición del ingreso al escenario deportivo durante las próximas seis fechas en las que el equipo juegue como local. También dio a conocer que protagonizaron ataques contra la fuerza pública por lo que solicitaron la respectiva judicialización.

Es de anotar que, en cuanto al partido entre Deportes Quindío y Barranquilla, programado para el próximo lunes 16 de febrero a las 7:30 p. m., este fue clasificado como evento tipo C, es decir de riesgo bajo y la apertura de puertas será a las 6:30 de la tarde donde habrá promoción dos por uno en boletería.