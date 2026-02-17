La pista de BMX Freestyle homenaje a la bugueña Queen Saray Villegas será una realidad

La promesa de la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro tras la destacada actuación de Queen Saray Villegas en los Juegos Olímpicos de París 2024, poco a poco se está convirtiendo en una realidad. La misma mandataria adelantó la socialización y verificación de los avances en la construcción de la pista, que hace parte del complejo del Polideportivo del Norte, en el que se hace una inversión de 6 mil millones de pesos.

“Aquí estamos cumpliéndole a Queen Saray, con quien me comprometí después de sus buenos resultados en los Juegos Olímpicos de París y por supuesto a todos los talentos que tenemos en Buga, esta pista es para que todos puedan venir a disfrutar, es reglamentaria, va a tener gradería, iluminación, o sea que por la noche también puedan venir a hacer su ejercicio y por eso estamos queriendo traer unos torneos internacionales”, indicó la gobernadora.

Por su parte, Queen Saray Villegas campeona del BMX Freestyle, expresó su alegría por la construcción de la pista, “en realidad es un sueño que cumplimos, porque siempre soñamos con tener un parque profesional en casa, no tener que viajar, estar lejos de familia, y bueno, donde entrenar todos los días y tener que gastar mucho dinero o algo así, así que es algo muy bonito para nosotras y que nos llena mucho el corazón, porque vamos a poder entrenar todos los días y a mejorar”.

La obra, que beneficiará a más de 12 mil personas, ha generado 80 empleos durante su ejecución e incluye la construcción de rampas, plataformas y módulos de recepción de los competidores, además del sistema eléctrico y la iluminación que mejoraran la práctica del BMX Freestyle en el Valle del Cauca. (Con la colaboración de la oficina de Comunicaciones de la Gobernación del Valle)