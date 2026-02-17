EMCALI realiza inspecciones y reposición de cajas de medidores en distintos sectores de Cali

Las visitas se adelantan en varias comunas para revisar el estado de los elementos del servicio de acueducto y reducir riesgos e impactos por hurto.

La empresa de servicios públicos Empresas Municipales de Cali (EMCALI) puso en marcha una serie de jornadas enfocadas en la verificación y cambio de cajas de medidores y accesorios del sistema de acueducto que presentan deterioro o daños visibles.

Las actividades, que cuentan con el apoyo de Metal Mecánica de Occidente, buscan disminuir riesgos para peatones y usuarios, así como proteger la infraestructura del servicio.

Impacto por hurto de medidores

De acuerdo con la información entregada, el fortalecimiento de estos elementos también pretende hacer frente al hurto de medidores en el Distrito, con una proyección superior a los 7 mil casos entre 2024 y 2025.

Esta situación no solo genera pérdidas económicas, sino que puede afectar la continuidad del servicio y ocasionar daños en las acometidas domiciliarias.

Recorridos en las comunas

Durante el año, personal autorizado recorrerá diferentes comunas de Cali para inspeccionar el estado de las cajas.

Cuando se determine que es necesaria una reposición, el usuario será informado en el lugar y posteriormente recibirá una notificación formal con los pasos y plazos correspondientes.

La entidad señaló que los funcionarios estarán debidamente identificados con uniforme institucional, carné visible y vehículos oficiales marcados.

Costos y responsabilidad

EMCALI recordó que el medidor, la caja y sus accesorios son responsabilidad del usuario.

En caso de requerirse reposición, los costos deberán ser asumidos por el cliente y podrán incluirse en la facturación del servicio, conforme a la normatividad vigente.

La empresa invitó a la comunidad a permitir el ingreso del personal debidamente identificado y a mantener estos elementos en condiciones adecuadas para contribuir a la seguridad y al buen funcionamiento del sistema.