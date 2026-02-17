Hay 14 casos probables de tos ferina en Santander

En Santander, en los municipios de Concepción y Cerrito, hay 14 casos probables de tos ferina.

Según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública, de ese total así van los casos:

• 4 casos (28,57 %) han sido confirmados por laboratorio.

• 9 casos (57,14 %) fueron descartados.

• 1 caso permanece en estudio.

Por esta razón, se activó una alerta en ambos municipios. Pues, tras el brote se identificó que estos casos de infección respiratoria eran compatibles con los síntomas de tos ferina.

Todos los afectados requirieron hospitalización en población indígena.

El secretario de Salud Departamental, Edwin Prada, indicó que, de los casos confirmados, tres corresponden al municipio del Cerrito y uno al municipio de Floridablanca.

“Desde la identificación de los casos, se activaron de manera inmediata las acciones de vigilancia y respuesta para prevenir la propagación del evento y proteger la salud de la población”, señaló el secretario.

La Secretaría de Salud recomienda las siguientes medidas:

• Mantener higiene respiratoria al toser o estornudar.

• Lavarse frecuentemente las manos.

• Consultar de inmediato ante signos de alarma, especialmente en bebés.

• Evitar el contacto de lactantes con personas con tos persistente.

• Verificar y mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en niños menores de cinco años.

• Apoyar las jornadas de vacunación en el territorio.

Las autoridades de salud en Santander reforzaron la vigilancia frente a la tosferina y pidieron reportar de inmediato cualquier caso sospechoso.

El llamado principal es a completar los esquemas de vacunación en niños menores de cinco años y aplicar la vacuna Tdap en mujeres embarazadas para proteger a los recién nacidos.

Al personal médico se le recordó iniciar tratamiento ante la sospecha, notificar de inmediato y cumplir las medidas de bioseguridad.