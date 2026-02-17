Comenzó la edición 38 de la misión médica Milwaukee – Wisconsin: serán más de 300 beneficiados

Bucaramanga

Comenzó la edición número 38 de la misión médica Wisconsin en el Hospital Universitario de Santander, en donde serán beneficiadas más de 300 personas de todo el país.

El coronel Ricardo Arturo Hoyos, gerente del Hospital Universitario de Santander indicó que "en los dos primeros días va a ser ya la selección de más de 250 pacientes con los que venimos trabajando desde el mes de noviembre para poder hoy culminar con alrededor de 90, estamos totalmente dirigidos a los niños que tengan estas malformaciones, los que ya previamente se están adelantando, digamos que de estos 90 seguramente van a haber unos cinco o siete casos que vienen año tras año trabajando en ellos y tienen otras cirugías pendientes".

Agregó el gerente que en esta nueva edición de la misión médica no solo se tendrá la participación de médicos provenientes de Estados Unidos sino que también estarán apoyando los médicos del hospital y también integrantes de la facultad de salud de la Universidad Industrial de Santander.

“A hoy le estamos dando esa transformación y lo que estamos haciendo es un intercambio académico. Son experiencias de otros países con las experiencias propias del Hospital Universitario de Santander, la Facultad de Salud de la UIS, en nuestras instalaciones, con personal propio y vamos a hacer ese intercambio de conocimiento, de saberes y poder afectar positivamente a todos estos pacientes”, agregó el gerente Hoyos.

Las cirugías se estarán realizando estas dos semanas y se espera que en noviembre se abran nuevamente las convocatorias para la edición del próximo año.