Extraordinario ascenso de Nairo, Rivera y Pescador en Ranking UCI: Así están los colombianos

Nairo Quintana, el mejor colombiano en el Tour de Omán. (Photo by Dario Belingheri/Getty Images) / Dario Belingheri

Brandon Rivera, Diego Pescador Nairo Quintana fueron los ciclistas colombianos que más posiciones ascendieron en la más reciente actualización del Ranking de la UCI. Egan Bernal se mantiene como el mejor pedalista del país en el escalafón.

El esloveno Tadej Pogacar converva la primera posición del listado con 11.680 puntos; el danés Jonas Vingegaard es segundo con 5.944.14; mientras que el podio lo completa el mexicano Isaac Del Toro con 5.544 unidades.

El Top 10 del Ranking no presenta ninguna modificación. La primera novedad en el escalafón se da en la casilla 11, donde figura ahora el italiano Christian Scaroni, luego de haber escalado cinco posiciones en el listado.

¿Cómo están los colombianos?

Egan Bernal se mantiene como el mejor colombiano del Ranking de la UCI, a pesar de haber cedido una nueva posición, cayendo ahora al puesto 39. El segundo mejor corredor del país en el listado es Santiago Buitrago, quien conservó el puesto 94. El tercer mejor colombiano del Ranking es Harold Tejada, ahora en la casilla 108.

Los ciclistas colombianos que más posiciones ascendieron en el escalafón mundial fueron Brandon Rivera, Diego Pescador y Nairo Quintana. Rivera, corredor del Ineos, recuperó 80 posiciones tras su podio en el Tour de La Provence, ubicándose ahora en el puesto 136.

En el caso concreto de los corredores del Movistar Team, Pescador y Quintana, ascendieron 93 y 55 posiciones respectivamente, esto gracias a su desempeño y actuación en el pasado Tour de Omán.

Así las cosas, Brandon Rivera figura ahora como 316; Diego Pescador se encuentra en el puesto 338 y Nairo Quintana se ubica en el escalón 428.