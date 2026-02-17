Evenepoel gana etapa 2 del Tour UAE y es nuevo líder: Así les fue a Nairo Quintana y los colombianos

Nairo Quintana durante la etapa contrarreloj del Tour UAE. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

El belga Remco Evenepoel se impuso en la prueba contrarreloj individual de la segunda etapa del Tour de los Emiratos Árabes, jornada en la que Harold Tejada se mantuvo como el mejor ciclista colombiano de la clasificación general.

Evenepoel firmó un tiempo de 13′03″ en los 12.2 kilómetros que conformaron el trayecto en Hudayriyat Island. El corredor del Red Bull - BORA - hansgrohe superó por 6″ al británico Joshua Tarling y por 12″ al francés Rémi Cavagna.

¿Cómo le fue a los colombianos?

El mejor ciclista colombiano de la jornada fue Harold Tejada, quien terminó en el puesto 21, cediendo solo 39″ con Remco Evenepoel. Después de Tejada, todos los colombianos perdieron más de un minuto en la línea de meta.

Tejada se mantuvo como el mejor ciclista colombiano, ascendiendo dos posiciones y figurando ahora en la casilla 20, con la misma diferencia de la jornada.

Sergio Higuita cayó al puesto 77 a 1′14″ de Evenepoel; Nairo Quintana descendió a la casilla 106 a 1′30″; mientras que Juan Sebastián Molano perdió varias posiciones, figurando ahora 114 a 1′30″.

Etapa 3: Llega la montaña

La tercera etapa del Tour de los Emiratos Árabes será la primera jornada de montaña en la competencia, con un trayecto de 183 kilómetros, finalizando con un puerto de montaña de primera categoría. La jornada se lleva a cabo entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah.