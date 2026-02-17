Emotivo encuentro entre James Rodríguez y uno de los barberos más conocidos de la MLS: véalo acá

James Rodríguez y un encuentro con un Barebro en Estados Unidos / Composición: Caracol Radio.

James Rodríguez se unió al plantel del Minnesota United el pasado 6 de febrero para iniciar su preparación con miras al Mundial 2026. El colombiano se encontraba en el hotel de concentración del equipo cuando fue abordado por un barbero mexicano reconocido por trabajar con varios futbolistas de la MLS, quienes lo contratan para cortarles el cabello durante las distintas concentraciones.

En el video que subio a su cuenta de TikTok @jaycelebritybarber se observa el momento en el que el estilista se acerca al volante cucuteño y le ofrece sus servicios. Sin embargo, James le responde que en ese instante no puede atenderlo, pero deja abierta la posibilidad de hacerlo más tarde. “¿Puedes luego? ¿Tú estás aquí? Si quieres, en 35 minutos. Voy a almorzar y yo te busco ahí en la recepción, en la mera entrada”, le comenta el mediocampista, manteniendo un tono cordial.

Por su parte, el barbero intenta generar confianza mencionando que ya ha trabajado con otros integrantes del equipo y con futbolistas de distintas nacionalidades que visitan la ciudad para disputar compromisos de la liga.

“Le corté a él, a los argentinos, al panameño. Sí, con gusto, estoy por aquí. Le he cortado a varios equipos del torneo. Aquí tengo las cosas. ¿Vas a almorzar ahorita? En la mera entrada, va”, señala mientras muestra su disposición para atenderlo.

Posteriormente, tras ese primer intercambio, el propio barbero compartió una imagen en la que aparece James Rodríguez ya con un nuevo corte de cabello, confirmando que finalmente se concretó el encuentro en la concentración del equipo estadounidense.

How me and @James Rodríguez linked up and became the first barber in the United States to cut his hair from now on since he signed for Minnesota United in The MLS and now we are locked in for 6 Months and the World Cup and a new longtime friend #jamesrodriguez

¿Como va la pretemporada de James con el Minnesota United?

El inicio de pretemporada de James con el Minnesota se demoro un par de días porque no habia un documento que le diera el aval para entrenar con el equipo. El astro colombiano ya recibio el persmiso de trabajo, apenas lo recibio, se sumo a la pretemporada bajo las órdenes del director técnico Cameron Knowles.

Sin embargo de que ya este haciendo trabajos con el grupo, el cuerpo tecnico ha tomado la decisión de no utilizar a James en los primeros compromisos del año y enfocarse más en los trabajos de reacondicionamiento físico.