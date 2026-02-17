Conozca los sectores con reparaciones de acueducto y energía este martes en Cali

Cali, Valle del Cauca

Las labores incluyen reparaciones en las redes de acueducto y suspensión programada de energía por instalación de cable ecológico en distintos barrios.

Reparaciones de acueducto en varios sectores de Cali

Las cuadrillas de acueducto adelantan trabajos de reparación en diferentes puntos de la ciudad. Las intervenciones pueden generar bajas presiones o suspensiones temporales del servicio. Los puntos afectados son:

Lleras Camargo: Carrera 48 con calle 14 Oeste.

Carrera 48 con calle 14 Oeste. Francisco Eladio Ramírez : Intervenciones en red de acueducto del sector.

: Intervenciones en red de acueducto del sector. Manuel María Buenaventura : Carrera 77A con segunda C.

: Carrera 77A con segunda C. Chiminangos I : Carrera 21 con calle 17.

: Carrera 21 con calle 17. Pance : Carrera 1ª con 68 - Calle 9 con 116.

: Carrera 1ª con 68 - Calle 9 con 116. San Bosco: Calle 7 con carrera 14.

Calle 7 con carrera 14. Acopi – Yumbo: Carrera 25VA con calle 12. Se ejecutará un trabajo técnico especial en la red, por lo que pueden presentarse variaciones temporales en el suministro.

Estas labores buscan corregir daños puntuales en la red y prevenir afectaciones mayores en el suministro.

Instalación de cable ecológico y modernización de red eléctrica

Vía a Dapa: Circuito Feeder 4, a la altura de la parcelación Los Morales.

Circuito Feeder 4, a la altura de la parcelación Los Morales. Yumbillo: Labores de normalización del servicio.

Labores de normalización del servicio. Prados del Norte (Cali): Instalación de cable ecológico en la calle 42 Norte, entre avenida Segunda Norte y avenida Tercera Norte.

Instalación de cable ecológico en la calle 42 Norte, entre avenida Segunda Norte y avenida Tercera Norte. Corregimiento El Saladito: Instalación de cable ecológico.

Suspensión temporal del servicio de energía desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m.