Podcast Oír para Ver: “Las buscadoras” serie sobre las mujeres que buscan a sus desaparecidos

Yurani Asprilla Bonilla del puerto de Buenaventura, Valle del Cauca, es una de las 300 mil mujeres buscadoras de desaparecidos en Colombia. Cuando tenía 10 años le desaparecieron a su Mamá Olga Lucia Bonilla de Asprilla y cuando tenía ya 20 años, le desaparecieron a su hermano, Andrés Mauricio Asprilla Bonilla.

Yurany Asprilla desde hace 28 años busca a su madre y desde hace 18 años busca a su hermano. Es una de las “mujeres buscadoras” en el departamento que sigue en este año 2026 en la incansable lucha por la verdad, justicia y reparación.

“Yo siempre les preguntó a las personas: ¿si su mamá se despide de usted y ve que su mamá no llega, no sale a buscarla? Si ve que pasan los años, no sale a preguntar por qué, ¿cuándo y cómo? desapareció. Entonces por qué me dificultan tanto la búsqueda”, resalta Yurani,

La discriminación por ser mujer, por ser de Buenaventura, por ser joven y por no ser estudiada, es lo más difícil para Yurani, de ser una mujer “buscadora” de sus seres queridos desaparecidos forzadamente.

Esta mujer, madre de un niño de 15 años y una mujer de 21 años, asegura que la búsqueda le acostado mucho y que no se lo desea a nadie.

La historia de esta “mujer buscadora” en el Valle del Cauca hace parte de una serie de relatos que busca NARRAR LO INVISIBLE, hacer MEMORIA y DIGNIFICAR a las víctimas de desaparición forzada en Colombia.

