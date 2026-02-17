¿Dónde habrá cortes de energía este miércoles 18 de febrero en Barranquilla?

Varios sectores de Barranquilla y su área rural tendrán interrupciones programadas del servicio eléctrico este miércoles 18 de febrero debido a trabajos de mantenimiento y mejora en la infraestructura. Las labores buscan optimizar la calidad y estabilidad del suministro en distintos barrios de la ciudad.

En el barrio San Roque, las obras se concentrarán en la calle 21A con carrera 34B, donde se realizará el cambio de redes eléctricas, crucetas y un transformador. Los trabajos están previstos entre las 8:10 de la mañana y las 5:00 de la tarde, por lo que durante ese tiempo podría presentarse suspensión del servicio en el sector intervenido.

De manera simultánea, en el barrio San Felipe, específicamente en la carrera 25B con calle 65, se adelantará el cambio de un poste y redes eléctricas. Estas labores se desarrollarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde.

En el barrio Boston también se ejecutarán adecuaciones técnicas. Allí se intervendrá un punto de conexión en la calle 62 con carrera 47, en una jornada que irá desde las 7:41 de la mañana hasta las 5:43 de la tarde. Además, en el corregimiento de Pendales, zona rural de Luruaco, continuarán los trabajos de cambio de redes en la calle 2 con carrera 3, entre las 8:45 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

La empresa Air-e Intervenida recomendó a los usuarios estar atentos a los horarios establecidos y recordó que, ante cualquier inquietud relacionada con el servicio, pueden comunicarse a la línea 115 o consultar a través de su portal web oficial.