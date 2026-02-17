Gobernación pidió intervención de la Supersalud tras muerte de Kevin, el niño con hemofilia
El llamado busca garantizar la entrega oportuna de medicamentos por parte de las EPS, tras el fallecimiento del menor cuya familia es santandereana.
La Gobernación de Santander pidió a la Superintendencia Nacional de Salud intervenir para garantizar que las EPS entreguen a tiempo los medicamentos a los usuarios del sistema en el departamento.
El pronunciamiento se conoció tras la muerte de Kevin Arley Acosta Pico, de 7 años, cuya familia es santandereana y residía desde hace un año en Huila. El menor fue despedido en el municipio de Charalá.
En contexto: Apagaron sus sueños: el desgarrador testimonio de madre de menor con hemofilia contra la Nueva EPS
Desde la Secretaría de Salud departamental señalaron que se deben reforzar los mecanismos de seguimiento y control, especialmente en casos de pacientes que requieren tratamientos continuos, como quienes padecen enfermedades de alto costo.
Consulte también: Así fue el último adiós en Santander de Kevin Acosta, menor que murió por no recibir un medicamento
La administración también expresó su solidaridad con la familia y aseguró que acompañará el caso, al tiempo que se unió al llamado de celeridad y claridad frente a lo ocurrido.