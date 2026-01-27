Esta es la estación del Metro de Bogotá con 3 pisos y con minimercado: características de cada nivel
Conozca aquí dónde se encuentra ubicada la estación que contará con restaurantes, cajeros y más comercios:
La línea 1 del Metro de Bogotá ha alcanzado más del 70 % de avance, mostrando la aceleración de los trabajos hacia su entrada en operación proyectada para 2028.
Sin embargo, hay estaciones que tienen varias particularidades, lo que permite que el proyecto sea más llamativo. Uno de estos proyectos es la estación de tres pisos que cuenta con un minimercado, el cuál tiene un nombre temporal durante la fase de diseño y construcción.
Lo curioso de esta estación es que se espera que, antes de su apertura, la comunidad participe en la elección del nombre definitivo, reforzando así su identidad local.
Cuál es la estación de 3 pisos que tendrá un minimercado
Se trata de la Estación 11; la cual será una estructura elevada de tres pisos, diseñada para facilitar un flujo eficiente de pasajeros con dos vías y plataformas. Además de sus funciones operativas, los usuarios podrán acceder a una variedad de servicios complementarios como:
- Cicloparqueaderos
- Restaurantes y cafés
- Droguerías
- Cajeros automáticos
- Minimercados
- Baños públicos
- Centros de atención al ciudadano (CADES)
El proyecto incorpora un diseño bioclimático, pensado para optimizar la ventilación natural y el confort de los viajeros, reduciendo el consumo energético y ofreciendo espacios agradables.
Ubicación y conexión directa con TransMilenio
La Estación 11 de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza como uno de los puntos estratégicos del mayor proyecto de movilidad urbana de Colombia. Esta nueva infraestructura, ubicada sobre la Avenida Caracas entre calles Primera y Primera B, se construye en la frontera de las localidades de Mártires y Santa Fe, y será un nodo crucial para mejorar la movilidad en el centro de la capital.
Este punto de la ciudad sirve como conector entre barrios con una alta movilidad diaria como San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño, lo que beneficiará tanto a residentes como a visitantes.
La estación se construye muy cerca de la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), un importante centro de salud infantil de la ciudad. Esta ubicación demanda especial atención en la ejecución de obras para garantizar el acceso continuo al hospital sin afectar su operación diaria.
¿Cuál es la ruta de la primera línea del Metro de Bogotá?
- Estación 1 - Av. Villavicencio entre carreras 94 y 93 (Frente al parque Gibraltar)
- Estación 2 - Av. Villavicencio entre carreras 86B y 86G (Costado sur de laAvenida Villavicencio, frente al Portal Américas.)
- Estación 3 - Av. Villavicencio entre carreras 80D y 80G
- Estación 4 - Av. Primera de Mayo entre calles 42 sur y 42C Sur
- Estación 5 - Av. Primera de Mayo entre calles 40 sur y 39 sur (Avenida Primero de Mayo,entre la futura avenida Poporo Quimbaya y la calle 39 Sur)
- Estación 6 - Av. Primera de Mayo entre Av. Boyacá y carrera 72C (Costado suroccidentaldel puente vehicular de la intersección de la Avenida Primero de Mayo con Avenida Boyacá.)
- Estación 7 - Av. Primera de Mayo entre avenida 68 y carrera 52C (Avenida Primero deMayo, en la intersección con la avenida 68).
- Estación 8 - Av. Primera de Mayo con carrera 50 (Avenida Primero de Mayo, en la intersección con la avenida 68).
- Estación 9 - Av. NQS entre diagonal 16 sur y calle 17A Bis sur (Avenida NQS, entre elServicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y el canal Fucha).
- Estación 10 - Calle 1 entre carreras 24 y 24C
- Estación 11 - Av. Caracas entre calles 2 y 3
- Estación 12 - Av. Caracas entre calles 11 y 13 (Avenida Caracas entre la Calle 11 y la avenida Jiménez o calle 13).
- Estación 13 - Av. Caracas entre calles 24A y 26
- Estación 14 - Av. Carcas entre calles 42 y 44
- Estación 15 - Av. Carcas entre calles 61 y 63
- Estación 16 - Av. Caracas entre calles 72 y 74 (Avenida Caracas entre la avenida Chile, o calle 72, y la calle 74)