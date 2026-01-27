Esta es la estación del Metro de Bogotá con 3 pisos y con minimercado: características de cada nivel

La línea 1 del Metro de Bogotá ha alcanzado más del 70 % de avance, mostrando la aceleración de los trabajos hacia su entrada en operación proyectada para 2028.

Sin embargo, hay estaciones que tienen varias particularidades, lo que permite que el proyecto sea más llamativo. Uno de estos proyectos es la estación de tres pisos que cuenta con un minimercado, el cuál tiene un nombre temporal durante la fase de diseño y construcción.

Lo curioso de esta estación es que se espera que, antes de su apertura, la comunidad participe en la elección del nombre definitivo, reforzando así su identidad local.

Cuál es la estación de 3 pisos que tendrá un minimercado

Se trata de la Estación 11; la cual será una estructura elevada de tres pisos, diseñada para facilitar un flujo eficiente de pasajeros con dos vías y plataformas. Además de sus funciones operativas, los usuarios podrán acceder a una variedad de servicios complementarios como:

Cicloparqueaderos

Restaurantes y cafés

Droguerías

Cajeros automáticos

Minimercados

Baños públicos

Centros de atención al ciudadano (CADES)

El proyecto incorpora un diseño bioclimático, pensado para optimizar la ventilación natural y el confort de los viajeros, reduciendo el consumo energético y ofreciendo espacios agradables.

Ubicación y conexión directa con TransMilenio

La Estación 11 de la Primera Línea del Metro de Bogotá avanza como uno de los puntos estratégicos del mayor proyecto de movilidad urbana de Colombia. Esta nueva infraestructura, ubicada sobre la Avenida Caracas entre calles Primera y Primera B, se construye en la frontera de las localidades de Mártires y Santa Fe, y será un nodo crucial para mejorar la movilidad en el centro de la capital.

Este punto de la ciudad sirve como conector entre barrios con una alta movilidad diaria como San Bernardo, Eduardo Santos, Sevilla y Antonio Nariño, lo que beneficiará tanto a residentes como a visitantes.

La estación se construye muy cerca de la Fundación Hospital de la Misericordia (HOMI), un importante centro de salud infantil de la ciudad. Esta ubicación demanda especial atención en la ejecución de obras para garantizar el acceso continuo al hospital sin afectar su operación diaria.

¿Cuál es la ruta de la primera línea del Metro de Bogotá?