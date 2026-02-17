Capturan a hombre que habría robado a menores de 13 años en el barrio Villa del Campo, Dosquebradas

Pereira

Dos menores de apenas 13 años fueron víctimas de hurto en el sector de Villa del Campo, donde un hombre los habría intimidado para quitarles sus teléfonos celulares.

Según la información conocida, los adolescentes, visiblemente nerviosos, acudieron de inmediato a una patrulla de la Policía que se encontraba en la zona para denunciar que un sujeto los había abordado y, mediante amenazas, les hurtó dos celulares de alta gama.

Lea también: Incautan media tonelada de marihuana en Pereira: la droga pertenecía a ‘Cordillera’

La rápida reacción de los uniformados permitió activar un plan de búsqueda en el sector. Minutos después, el presunto responsable fue ubicado a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante el procedimiento de registro, los policías encontraron en su poder los dos teléfonos móviles, que fueron reconocidos en el sitio por los menores como de su propiedad.

El hombre, de 26 años, fue capturado en flagrancia y quedó a disposición de la autoridad competente por el delito de hurto.

Le puede interesar: Suspenden actividades de minería ilegal en zonas protegidas de Risaralda y capturan a dos personas

Las autoridades reiteraron el llamado a padres, acudientes y comunidad en general a denunciar de inmediato cualquier hecho que afecte a niños, niñas y adolescentes, destacando que la reacción oportuna permitió recuperar los equipos y evitar que el caso quedara en la impunidad.