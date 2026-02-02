Ladrones en Bogotá fueron dejados en libertad por no tener antecedentes

Las autoridades capturaron el flagrancia a dos peligrosos delincuentes de 22 y 24 años que se movilizaban en un vehículo sospechoso por la localidad de Fontibón. Al realizar la inspección del automóvil, encontraron dos armas de fuego y siete cartuchos. Asimismo, incautaron el vehículo en el que se transportaban e inmovilizaron un taxi y dos motocicletas.

Sin embargo, un juez en las últimas horas ordenó la libertad de estos hombres “porque no tenían antecedentes”.

¿Cómo operaban?

De acuerdo con las labores investigativas, los delincuentes estarían presuntamente vinculados en al menos cuatro hurtos cometidos en las localidades de Barrios Unidos, Engativá y Usaquén, principalmente contra usuarios del sistema financiero.

Los ladrones identificaban a las víctimas en centros comerciales, luego de que estas retiraban grandes sumas de dinero, para posteriormente seguirlas y hurtarlas de manera violenta en distintos puntos de la ciudad, bajo la modalidad de fleteo.

Una de las personas que fue dejada en libertad, según indagaciones, sí presentaba anotaciones judiciales por los delitos de fuga de presos, hurto calificado y agravado, y tráfico de moneda falsificada. Estos hombres fueron puestos a disposición de la autoridad competente.