Soacha bajo el agua: fuertes lluvias afectan varios barrios y vías principales

No paró de llover en toda la noche en Cundinamarca. El municipio más afectado esta vez fue Soacha con varios barrios y vías inundadas.

En los barrios León 13, en los límites con Bogotá, y en Quintanares las calles eran ríos que venían con piedras y con sedimentos, y la tierra ya era lodo.

El alcalde de este municipio, Julián Sánchez Perico, atribuyó estas afectaciones al sistema de alcantarillado.

“Nuestro Cuerpo Oficial de Bomberos hace presencia en Quintanares, mientras que la Oficina de Gestión del Riesgo y la Secretaría de Infraestructura intervienen en el sector La Esperanza, en articulación con la Defensa Civil”, señaló el mandatario.

El municipio se mantendrá con monitoreo permanente y coordinación para responder de manera todos los puntos con afectaciones.