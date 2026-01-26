Secretario de Seguridad, César Restrepo, alerta incremento de casos de ‘Paseo Millonario’ en Bogotá

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En los últimos dos años, cinco bandas responsables del Paseo Millonario han sido desmanteladas y 30 delincuentes capturados. “No se trata de capturas ocasionales, sino de investigaciones estructuradas para llevar a los responsables ante la justicia”, afirmó el secretario de Seguridad, César Restrepo.

Restrepo, enfatiza que no han sido presentados ante la justicia bajo el rótulo de curso agravado, sino de secuestro. En este orden de ideas, se cambia la forma de tratamiento de este

De acuerdo con el secretario, el Gaula trabaja identificando a los responsables, sus instrumentos y los lugares donde cometen los delitos. Posteriormente, los fiscales solicitan la autorización de captura para judicializar a los implicados.

El secretario enfatizó que los ciudadanos deben tomar precauciones, como no consumir alcohol en exceso ni abordar transporte público en la calle, para evitar ser víctimas de los Paseos Millonarios.

Además de las capturas, las autoridades mantienen presencia policial en los puntos críticos y coordinan con bares y taxis para reducir la incidencia del delito. “Nuestro objetivo es castigar a quienes materializan estos actos y cerrar los espacios donde se reorganizan las bandas”