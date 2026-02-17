Galán defendió su ‘salvavidas al empleo’ para microempresas en Bogotá: “Lo vamos a mantener”

Alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante entrevista en Sin Anestesia de la Luciérnaga, Foto extraída del portal web de la alcaldía

En Sin Anestesia de La Luciérnaga, en Caracol Radio, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que mantendrá el programa de apoyo a microempresas conocido como “salvavidas al empleo” pese a las críticas que ha generado.

En respuesta a la pregunta de Gustavo Gómez Córdoba, el mandatario explicó que la iniciativa busca apoyar a pequeños empresarios ante el impacto del aumento del salario mínimo con el fin de proteger el empleo formal en la ciudad.

El plan contempla la entrega de hasta 800.000 pesos por cada trabajador formal que devengue un salario mínimo. En total, se proyectan 10.000 incentivos que beneficiarían a cerca de 5.000 micro y pequeñas empresas en Bogotá.

Galán sostuvo que las microempresas como panaderías o tiendas con tres o cuatro empleados enfrentan mayores dificultades para ajustarse a incrementos en los costos laborales, a diferencia de las grandes compañías que tienen más margen para redistribuir gastos.

Durante la entrevista se mencionaron cuestionamientos desde el Gobierno Nacional, donde se ha señalado que este tipo de incentivos podría interferir con los efectos redistributivos del aumento del salario mínimo.

Frente a ello, el alcalde afirmó que el Distrito mantendrá la estrategia y destacó que, según información conocida tras una sesión extraordinaria de la Comisión de Concertación, el Gobierno estaría evaluando un paquete de ayudas para pequeñas y medianas empresas con el objetivo de proteger el empleo.

“Es apoyar a las microempresas”, reiteró el mandatario en durante la entrevista.

Galán también señaló que Bogotá ha mostrado un crecimiento económico superior al promedio nacional, impulsado por sectores como espectáculos, conciertos, actividades culturales, vivienda y obras civiles.

Según dijo, mantener ese dinamismo requiere proteger a las microempresas, que afirmó son una de las principales fuentes de generación de empleo en la ciudad.

La propuesta del “salvavidas al empleo” de la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE) continúa en medio del debate político y jurídico sobre el salario mínimo, mientras el Distrito insiste en que la medida busca evitar la pérdida de puestos de trabajo en los pequeños negocios de la capital.

