CNE advirtió que podrían revocar más candidaturas antes del 8 de marzo
Ya han llegado algunas solicitudes por doble militancia contra congresistas de la Colombia Humana que fueron recientemente avalados por el Pacto Histórico.
En medio de la tensión por las decisiones de cara a las consultas del próximo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que podrían producirse nuevas resoluciones sobre varias candidaturas.
Incluso, podrían llegar hasta un día antes de la jornada electoral.
Según Quiroz, tienen la facultad y la obligación de seguir investigando a todos los candidatos, por ejemplo por doble militancia, hasta un día antes de la elección.
Y explicó que, en caso de una revocatoria de candidatura, los votos no se pierden, sino que se contabilizan a favor del partido.
“El domingo se cerraron la posibilidad de modificar las listas, pero la facultad de investigar y sancionar sigue para el Consejo Nacional Electoral hasta un día antes de las elecciones”, dijo.
Sobre los casos específicamente de doble militancia, aseguró que si llega a haber decisiones del CNE, los votos no se cuentan al candidato: “Esos votos van a la lista del partido a la que fue inscrito el candidato”.
De otro lado, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro por el impedimento del senador Iván Cepeda para participar en la consulta, y aseguró que el organismo electoral actúa estrictamente bajo la Constitución y la ley.
“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. No tenemos derecho a interpretar. Hay unas normas y lo único que tenemos que hacer es aplicarlas y darles garantías a todos los candidatos”, concluyó Quiroz.