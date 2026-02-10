CNE advirtió que podrían revocar más candidaturas antes del 8 de marzo

En medio de la tensión por las decisiones de cara a las consultas del próximo 8 de marzo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) advirtió que podrían producirse nuevas resoluciones sobre varias candidaturas.

Incluso, podrían llegar hasta un día antes de la jornada electoral.

Según Quiroz, tienen la facultad y la obligación de seguir investigando a todos los candidatos, por ejemplo por doble militancia, hasta un día antes de la elección.

Y explicó que, en caso de una revocatoria de candidatura, los votos no se pierden, sino que se contabilizan a favor del partido.

“El domingo se cerraron la posibilidad de modificar las listas, pero la facultad de investigar y sancionar sigue para el Consejo Nacional Electoral hasta un día antes de las elecciones”, dijo.

Sobre los casos específicamente de doble militancia, aseguró que si llega a haber decisiones del CNE, los votos no se cuentan al candidato: “Esos votos van a la lista del partido a la que fue inscrito el candidato”.

De otro lado, el presidente del CNE, Cristian Quiroz, respondió a los señalamientos del presidente Gustavo Petro por el impedimento del senador Iván Cepeda para participar en la consulta, y aseguró que el organismo electoral actúa estrictamente bajo la Constitución y la ley.

“Nosotros nos regimos bajo la Constitución y la ley. No tenemos derecho a interpretar. Hay unas normas y lo único que tenemos que hacer es aplicarlas y darles garantías a todos los candidatos”, concluyó Quiroz.