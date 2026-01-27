Política

Gobierno alista decreto para imponer aranceles del 30% a nuevos productos ecuatorianos

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en rueda de prensa que el Gobierno todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.

Diana Morales, ministra de Comercio. Foto: Twitter Diana Morales, ministra de Comercio.

El Gobierno Nacional anunció que impondrá aranceles del 30% a nuevos productos ecuatorianos.

Estos nuevos impuestos se suman a los que gravó el pasado 23 de enero como medida de reciprocidad a las sobretasas que el presidente de ese país, Daniel Noboa, dijo que aplicará a las importaciones colombianas ante una supuesta falta de apoyo en la lucha contra el narcotráfico.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Morales, afirmó en una rueda de prensa que el Gobierno colombiano todavía estudia cuáles serán los nuevos productos ecuatorianos a los que les impondrán aranceles.

